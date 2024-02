Classifica prima serata Sanremo 2024: chi sono i cantanti in testa

Prima serata di Sanremo 2024 ed è già tempo dei primi bilanci. Al termine delle esibizioni di tutti e 30 i big in gara è stata stilata la classifica provvisoria con i primi artisti in graduatoria. A votarli esclusivamente la sala stampa. Dalla seconda serata in poi verrà aperto invece anche il televoto.

La 74esima edizione del Festival di Sanremo non sta tradendo le attese. Ieri sera, martedì 6 febbraio 2024, sono state davvero tante le emozioni: tra gli immancabili momenti più leggeri, con i siparietti tra Amadeus e Fiorello (ma anche con Ibrahimovic ospite a sorpresa), e quelli più seri e intensi, come per il discorso della mamma di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso a Napoli nell’agosto scorso. E poi, chiaramente, c’è stata la gara: abbiamo assistito alle esibizioni di tutti i cantanti in gara e c’è attesa di capire chi, tra loro, avrà conquistato l’apprezzamento della sala stampa.

I cantanti in gara: tutti sul palco ieri sera, quale l’esibizione migliore?

La prima a salire sul palco, diventando, di fatto, la prima canzone ascoltata in questo Sanremo 2024 è stata “Diamanti Grezzi” di Clara Soccini, in arte solo Clara, reduce dal successo di Sanremo Giovani nonché dalla fiction Mare Fuori (peraltro in uscita nella sua quarta stagione proprio in questi giorni). Poi, via via, hanno cantato tutti gli altri: quest’anno, come lo scorso del resto, Amadeus ha sapientemente mixato alcuni tra i capisaldi della musica italiana, dalla Mannoia, passando ai Negramaro e la Berté, fino a Nek e Renga, ai giovani talenti amati dalla next gen.

E dunque ecco i vari La Sad, Alfa, i Santi Francesi, Rose Villain solo per fare qualche esempio. E ancora tutti gli altri: l’inimitabile Alessandra Amoroso, il ritorno di Emma, Il Volo, Angelina Mango, Dargen D’Amico. A chiudere la serata, bersaglio anche della solita satira divertente di Fiorello, Il Tre, giovane artista romano designato come ultimo nella scaletta. “Il tre non è solo il mio nome ma anche l’orario in cui canterò”, aveva scherzato l’artista in giornata. Ad ogni modo, chi alla fine è stato premiato dai giornalisti?

La classifica ufficiale della prima serata di Sanremo 2024: chi sono i primi cinque cantanti

Da regolamento per la prima serata hanno votato solamente i giornalisti della sala stampa, divisi tra carta stampata, web e digital. A loro il compito di valutare i 30 big in gara dando così vita alla prima classifica provvisoria di questa edizione. Poi, già da oggi, sarà inserito il voto del pubblico a casa. Nel frattempo vediamo la graduatoria dopo i voti della sala stampa.

