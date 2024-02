Sanremo: “Me la gioco subito visto gli allarmi bomba”, la dedica di Fiorello ad Amadeus citando Chiara Ferragni | FOTO

E’ iniziata la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dall’apertura di Marco Mengoni all’irruzione sul palco dell’Ariston di Zlatan Ibrahimovic. E ovviamente non poteva mancare lui, Fiorello. Come preventivato le emozioni dunque non stanno mancando: la diretta.

Finalmente, dopo giorni di trepidante attesa, è iniziato Sanremo. E lo ha fatto in un modo un po’ insolito, senza Amadaus, almeno non subito, con la scena che è stata tutta per Marco Mengoni, vincitore della passata edizione del Festival. Mengoni, visibilmente emozionato, ci ha ricordato, con un discorso semplice ma efficace, tutta l’essenza di Sanremo: ovvero ascoltare per la prima volta in assoluto, tutte insieme, 30 canzoni che, in un modo o nell’altro, ci cambieranno la vita. Poi è stata la volta dell’ex bomber del Milan Ibrahimovic che ha improvvisato un divertente siparietto con Amadeus che nel frattempo si è ripreso il primo piano dell’Ariston. In mezzo, chiaramente, la gara con l’esibizione dei primi cantanti (qui ordine e scaletta di stasera).

Il programma della prima serata di Sanremo 2024

Stasera, lo ricordiamo, assisteremo all’esibizione di tutti i big in gara con il programma che dovrebbe finire indicativamente attorno alle 2.00. Sul palco, intanto, sono saliti, come da programma, i vari Clara, Fiorella Mannoia, i La Sad ma anche i Negramaro, Sangiovanni e Ghali per ora rispettando anche l’orario della scaletta che ha iniziato a circolare sui social.

Arriva Fiorello: “Me la gioco subito visti tutti gli allarme bomba”

Ma uno dei momenti più divertenti di questa prima serata, fin qui s’intende, è stata la prima incursione di Fiorello. Non ancora sul palco dell’Ariston ma in collegamento dall’esterno. Ebbene, subito il comico nonché presenza fissa di questi ultimi anni a Sanremo, in virtù anche dell’amicizia che lo lega proprio ad Amadeus, ha esordito: “Considerando tutti gli allarme bomba me la gioco subito”. Già, ma che cosa? Una dedica, con richiamo a Chiara Ferragni, al conduttore: “Ama pensati libero…è l’ultimo”.

“Sembri Rosa Chemical l’anno scorso”, la frecciatina di Fiorello non passa inosservata

Ma non è finita qui. Sì perché Fiorello, dopo una battuta su Il Tre che canterà per ultimo (è tornato a Roma a mangiare”) ha ‘punto’ il conduttore che, durante la telepromozione andata in scena pochi istanti prima, non si era accorto di essersi seduto sul Presidente di Rai Cinema. “Sembri Rosa Chemical”, la frase lanciata dal comico con riferimento a quanto accaduto lo scorso anno con Fedez. Insomma, la prima sortita di Fiorello non è passata inosservata rispettando le attese dei telespettatori. Vedremo cosa avrà in serbo per i prossimi giorni oppure ancora per stasera.