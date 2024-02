Sanremo, Arriva Ibra e se la prende con Amadeus:” Io ho ascoltato il mio corpo…tu..”

Inizia Sanremo e dopo una manciata di minuti di diretta sono già diversi i momenti salienti destinati a finire tra gli highlights. A partire dall’assenza, pronti via di Amadeus (entrato poco dopo sul palco, tranquilli) all’irruzione di Ibrahimovic come ospite a sorpreso. Ed è stato subito siparietto con il conduttore.

E’ stato Marco Mengoni con un emozionante discorso di apertura a dare il via alla 74esima edizione del Festival. Niente Amadeus, almeno per i primi minuti, che è poi salito regolarmente sul palco dell’Ariston ringraziando proprio l’ultimo vincitore del Festival per aver inaugurato l’edizione 2024 di Sanremo. Ma nemmeno il tempo di riprendere confidenza con l’atmosfera sanremese che subito è successo qualcosa di “strano”.

Sanremo 2024, primo ospite a sorpresa: c’è Zlatan Ibrahimovic

Mentre infatti i primi artisti si esibivano, sono scivolati via nell’ordine Clara (vincitrice di Sanremo Giovani nonché volto di Mare Fuori) Sangiovanni e Fiorella Mannoia, tra un cantante e l’altro, nei momenti di pausa, l’orchestra ne ha approfittato per lanciare degli intro non presenti in scaletta. Immediato il siparietto con Amadeus che ha bollato il tutto come “uno scherzo nei suoi confronti” fingendosi poi anche alterato all’ennesima incursione, all’apparenza, fuori programma.

Ma invece tutto era parte del programma e la melodia altro non era che l’annuncio del primo ospite a sorpresa della puntata, ovvero l’ex campione del Milan Ibrahimovic. I due, come accaduto in passato, hanno subito dato vita ad un divertente siparietto: “Scusa Ibra ma che ci fai qui?”, ha chiesto allora Amadeus. “No, che ci fai tu”, la replica del bomber. “Io ho ascoltato il mio corpo e mi sono ritirato, e tu?”. “Tu ti sei ritirato perché hai ascoltato il tuo corpo. Pensa che il mio corpo non mi parla da tanto tempo!”, ha quindi risposto il conduttore.

Sanremo 2024: il programma della serata

Insomma, siamo appena all’inizio ma le emozioni a Sanremo non stanno mancando. Nel frattempo la gara va avanti: ricordiamo che stasera si esibiranno tutti e 30 i big in gara (qui ordine e scaletta) e alla fine, a margine del voto della sala stampa, conosceremo i primi cinque artisti della classifica generale. L’ultimo a cantare oggi sarà Il Tre mentre tra domani e dopodomani l’elenco dei cantanti sarà suddiviso (15 per ciascuna puntata) per poi riunirsi venerdì sera per la serata cover. Prima della finalissima di sabato.

I prossimi co-conduttori

Se poi stasera abbiamo visto sul palco come detto Marco Mengoni, che si è anche esibito con il brano che lo scorso anno lo ha portato al successo (Due Vite, ndr), domani vedremo invece Giorgia. Per la terza serata ci sarà invece Teresa Mannino mentre per la puntata dedicata ai duetti toccherà a Lorella Cuccarini. Infine, a chiudere, Fiorello.