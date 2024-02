Scaletta Sanremo 2024 prima serata: ospiti, programma completo

La scaletta della prima serata di Sanremo 2024. Stasera sul palco tutti e 30 gli artisti in gara: si preannuncia una maxi diretta che finirà nel cuore della notte. Il programma completo.

Tutto pronto per l’inizio della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Stasera, martedì 6 febbraio 2024, vedremo sul palco per la prima volta i concorrenti scelti per l’edizione 2024 di Sanremo. A presentarli, e a condurci in questo lungo viaggio che ci porterà a sabato sera, ci sarà sempre lui, Amadeus che condurrà il Festival per l’ultima volta.

Chi è il co-conduttore della 1° serata di Sanremo 2024

Come anticipato stamattina, il primo co-conduttore di Sanremo 2024 sarà il vincitore della passata edizione del Festival, ovvero Marco Mengoni. Per lui, in linea con i compensi dello scorso anno, dovrebbe esserci un cachet di circa 25mila euro, come per le altre “spalle” di Amadeus, oltre che chiaramente all’onore di presenziare sul palco dell’Ariston. A seguire vedremo invece Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini (per la serata cover di venerdì) e infine Fiorello, che accompagnerà Amadeus nella serata conclusiva.

Chi sono gli ospiti di oggi all’Ariston

Per quanto riguarda invece gli ospiti, stasera vedremo a Sanremo la madre di Giò Giò, ovvero Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. Sul palco anche Edoardo Leo, che presenterà la sua nuova fiction, mentre in collegamento dalle altre location del Festival Tedua (dalla nave Costa Smeralda) e Lazza (da Piazza Colombo).

Il programma completo della prima serata del Festival

Salvo modifiche dell’ultima ora il programma inizierà poco dopo le 20.40 e terminerà intorno alle 2.00 di notte. Ben cinque ore di diretta nel corso del quale vedremo all’opera tutti e 30 gli artisti in gara. Poi, nella seconda serata, ritorneranno soltanto in 15 con i restanti che si esibiranno il giorno successivo. Venerdì invece ci sarà la serata cover (dove ritroveremo tutti e 30 gli artisti) che anticiperà la finale di sabato.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2024

La scaletta ufficiale della prima serata di Sanremo 2024 sarà annunciata nel corso della conferenza stampa che anticiperà la puntata. L’orario di inizio, come precisato dall’Ufficio Stampa Rai, è fissato per le 12.00. Durante la conferenza dovrebbe essere comunicato pertanto l’ordine con cui gli artisti saliranno sul palco.

I concorrenti in gara e i brani: ordine canzoni

Di seguito intanto, in attesa dell’ordine ufficiale con cui si esibiranno, tutti gli artisti in gara.