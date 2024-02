Quanto guadagna Marco Mengoni a Sanremo? Cachet 2024

Ci siamo, il gran giorno di Sanremo 2024 è arrivato. Stasera, martedì 6 febbraio 2024, prende il via la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Insieme ad Amadeus a presentare i cantanti in gara ci sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione. Vediamo il suo cachet.

Ricomincia Sanremo. Da oggi e fino a sabato – e poi anche per i giorni successivi – non si parlerà d’altro. Il Festival, mai come in questi ultimi anni, è capace di catalizzare l’attenzione di tutto e tutti. Di conseguenza, da stasera in avanti, tutto ruoterà attorno al teatro Ariston. Per la conduzione sono cinque i personaggi del mondo dello spettacolo scelti per accompagnare Amadeus in queste lunghissime prime serate su Rai 1. Un nome su tutti: Fiorello, designato per la finalissima di sabato. Stasera invece, puntata d’esordio, sarà il vincitore di Sanremo 2023 a salire sull’Ariston.

Il programma delle serate: tutti i co-conduttori di Sanremo 2024

Nella prima serata, quella di oggi come detto, sarà dunque Marco Mengoni a salire sul palco dell’Ariston. A lui il compito, insieme al mattatore Amadeus, che ricoprirà anche quest’anno il duplice ruolo di presentatore e Direttore Artistico, di presentare tutti e 30 gli artisti in gara.

Domani invece, per la seconda serata, ci sarà invece Giorgia che lo scorso anno aveva preso parte alla competizione come cantante in gara. Sul palco vedremo tuttavia soltanto 15 degli artisti in gara, mentre la seconda metà ritornerà poi giovedì, quando toccherà a Teresa Mannino affiancare Amadeus. Infine vedremo Lorella Cuccarini e come anticipato Fiorello. Di seguito il riepilogo completo.

Co-conduzione Sanremo 2024: programma completo

1° serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

2° serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

3° serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

4° serata (puntata cover), venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

5° serata (finale), sabato 10 febbraio: Fiorello

Il cachet di Marco Mengoni stasera a Sanremo

Vediamo ora, in chiusura, quanto sarà il compenso destinato ai co-conduttori di Sanremo 2024. Per Marco Mengoni, che ritornerà sul palco che lo ha visto trionfare lo scorso anno con il brano Due Vite, il cachet dovrebbe aggirarsi attorno ai 25mila euro. Questo basandoci, precisiamo, sui compensi elargiti nella passata edizione. Soltanto Chiara Ferragni, che aveva devoluto il suo compenso in beneficenza, aveva portato a casa 50mila euro ma partecipando a due diverse serate. Se dunque i cachet rimarranno in linea con quelli 2023 le cifre saranno quelle citate poc’anzi.