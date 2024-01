Quanto guadagnano i co-conduttori di Sanremo 2024: tutti i cachet

Sanremo 2024, ci siamo. Tutto pronto per la 74esima edizione del Festival della canzone italiana: Amadeus sarà affiancato per ogni serata da un co-conduttore, o una co-conduttrice, differente. Compensi e cachet, quanto guadagnano i frontman che presenteranno gli artisti all’Ariston.

“Perché Sanremo è Sanremo”. Ancora pochi giorni e non si parlerà d’altro: il Festival è pronto a riprendersi la scena h24 della televisione, con tutti i talk, i vari salotti televisivi e i programmi paralleli interamente incentrati su quello che accadrà durante lo show condotto, per l’ultima volta, da Amadeus. Insieme a lui cinque volti della musica e dello spettacolo che animeranno le varie serate. Si parte il 6 febbraio (martedì) e si procederà fino al sabato sera, il 10, giorno della finalissima. Cinque serate che si preannunciano memorabili.

La conduzione di Sanremo 2024: chi ci sarà insieme ad Amadeus

I nomi che affiancheranno Amadeus sono stati resi noti nelle scorse settimane. Ci sarà nuovamente Fiorello, che presenzierà nella serata più importante, quella conclusiva. E poi Giorgia, voce unica del panorama musicale italiano (e non solo), il vincitore dello scorso anno, Marco Mengoni, quindi l’attrice e comica Teresa Mannino. Infine Lorella Cuccarini, chiamata per la puntata dedicata alle cover.

Insomma, il giusto equilibrio, come in passato, di anime differenti del mondo dello spettacolo: nomi di sicuro richiamo e presenza scenica in grado di fare – perfettamente – da spalla al navigato Amadeus. Poi, dal prossimo anno, forse cambierà tutto. Ma intanto concentriamoci su questa edizione, la numero 74.

I co-conduttori serata per serata

Come vi avevamo anticipato in questo articolo, la ripartizione delle serate sarà la seguente:

1° serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

2° serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

3° serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

4° serata (cover), venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

5° serata (finale), sabato 10 febbraio: Fiorello

Quanto guadagnano i presentatori di Sanremo 2024

Veniamo adesso ai loro compensi. Il Festival, soprattutto negli ultimi anni, è tornato ad essere una vera e propria macchina da soldi. Letteralmente. Almeno 50 milioni la stima della raccolta pubblicitaria dello scorso anno, una delle più seguite di sempre. Secondo quanto riportato da Money.it quest’anno i singoli spot pubblicitari, e i relativi slot, sarebbero stati fissati ad un prezzo vicino ai 78mila euro per la tarda notte, fino agli oltre 580mila dell’anteprima. La telepromozione invece si aggirerebbe attorno ai 2,30 milioni di euro. Insomma, cifre veramente da capogiro. Soldi che, in parte, andranno a coprire i compensi di cantanti, presentatori e super ospiti.

Il cachet di co-conduttori e co-conduttrici

Al momento non disponiamo delle cifre ufficiali per l’edizione di Sanremo 2024. Tuttavia possiamo rifarci a quanto corrisposto lo scorso anno alle co-conduttrici delle varie serate (Chiara Ferragni a parte) dato che, grossomodo, il cachet dovrebbe rimanere il medesimo. Ebbene, il compenso per la “spalla” di Amadeus era stato all’incirca di 25mila euro a serata, importo che dovrebbe essere confermato anche quest’anno.

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2024

Differente il discorso per quanto riguarda Amadeus che anche quest’anno, come nelle edizioni passate, rivestirà il doppio ruolo di Direttore Artistico e conduttore del Festival. Nel 2023, per la 73esima edizione del Festival, Amadeus avrebbe raggiunto una cifra vicino ai 350mila euro complessivi, circa 70mila per ogni serata. Una base che, visti soprattutto i risultati, dovrebbe essere confermata anche quest’anno (se non proprio rivista al rialzo).