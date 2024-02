Marco Mengoni: “Nulla sarà più come prima..” Ad Aprire il Festival non c’è Amadeus

Prende il via ufficialmente la 74esima edizione del Festival della Canzone italiana. Ad aprire il programma di questa prima serata – che sarà lunghissima – a sorpresa non Amadeus ma Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione. Vediamo cosa è successo.

Ci siamo, l’attesa è finita. Sanremo 2024 è finalmente iniziato: tante, tantissime le novità di quest’anno. Dai concorrenti in gara, ben 30, alla durate delle singole puntate che saranno davvero extralarge (basti pensare che stasera non si finirà prima delle due). Per quanto riguarda la scaletta, ad aprire il programma della serata è stata Clara, all’anagrafe Clara Soccini, volto amatissimo della fiction Mare Fuori nonché vincitrice di Sanremo Giovani. La sua Diamanti Grezzi è stata così la prima canzone ufficiale di questo Sanremo; prima di lei però a parlare sul palco è stato Marco Mengoni che ha esordito con un’enigmatica frase: “Niente da stasera sarà come prima”.

Marco Mengoni apre la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024

Un emozionatissimo Mengoni ha così avuto la responsabilità, a sorpresa, di parlare per primo in questa nuova edizione del Festival. Poche ma semplici parole che hanno ricordato a tutti una verità fondamentale: Sanremo, in un modo o nell’altro, ci cambia la vita. Per poco? Per tanto? Ma tutto da stasera in poi sarà diverso.

“Ci saranno canzoni che ricorderete per sempre, altre che magari non vi piaceranno”, ha detto il vincitore della scorsa edizione di Sanremo. “Ma in ogni caso vi cambieranno la vita e nulla sarà come prima“, ha aggiunto Mengoni che poi ha chiesto a tutti di fare un bel respiro prima di iniziare, ufficialmente, l’edizione 2024 del Festival. Lasciando la parola ad Amadeus che ne ha approfittato per ringraziare da un lato la fanfara dei Carabinieri, che ha aperto la puntata, dall’altro Mengoni stesso (“sono contento che è stato lui il primo volto che avete visto”.

Il programma della prima serata

In tanto la diretta di Sanremo prosegue. Vi ricordiamo che stasera si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara con un programma davvero lungo che ci porterà a notte inoltrata. L’ultimo a cantare sarà Il Tre, giovane artista della next gen, che avrà poi la “precedenza” nelle prossime serate così come tutti coloro che saliranno sul parco in tarda serata (discorso al contrario chiaramente per chi oggi canterà per primo). A fine serata, non ci sarà televoto ma solo il voto della sala stampa, conosceremo i primi cinque cantanti della classifica generale