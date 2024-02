Classifica quarta serata Sanremo 2024: chi ha vinto, i cinque cantanti migliori

Quarta serata del Festival di Sanremo e quarta classifica rigorosamente provvisoria. Ieri sera, a tarda notte, abbiamo conosciuto la nuova “top 5” di puntata: vediamo quali sono stati i cantanti ad ottenere più preferenze nel voto ‘incrociato’ di sala stampa, giuria radio e televoto.

E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per la finalissima di Sanremo 2024. Stasera, o meglio domattina praticamente, conosceremo il vincitore della 74esima edizione del Festival della Canzone italiana. Edizione davvero straordinaria come hanno testimoniato i numeri – nuovamente record – messi in cascina da Amadeus. Ma lo è stato anche e soprattutto per la musica, al netto delle immancabili che ovviamente non sono mancate. Adesso però, prima di goderci l’ultimo atto di questo Festival, vediamo com’è andata ieri sera.

Tutte le classifiche di Sanremo 2024 dalla prima alla terza serata

Non prima però di fare un piccolo passo indietro anche solo per riepilogare il regolamento in virtù delle novità introdotte in questo Sanremo da Amadeus. A partire dal programma delle varie serate considerando che i 30 big in gara non si sono sempre esibiti tutti. Ricapitoliamo dunque quanto accaduto fin qui con le prime tre “top five” di questo Festival.

Prima puntata: voto solo sala stampa

Loredana Berté Angelina Mango Annalisa Diodato Mahmood

Seconda puntata: radio e televoto

Geolier Irama Annalisa Loredana Berté Mahmood

Terza puntata: radio e televoto

Angelina Mango Ghali Alessandra Amoroso Il Tre Mr Rain

Classifica serata cover Sanremo 2024: chi ha vinto, le prime cinque posizioni

E’ arrivato dunque il momento di conoscere l’ultima classifica di puntata prima di quella generale, cumulativa, che verrà resa nota soltanto stasera. Dove, al netto chiaramente dell’ultima tornata di esibizioni, si inizierà a capire chi realmente potrà vincere questo Festival. Ricordiamo che nella serata cover, a differenza di quanto visto mercoledì e giovedì, dove peraltro si sono esibiti soltanto 15 cantanti per ciascuna puntata, la votazione ha riunito tutte e tre le ‘anime’ di questo Festival. A giudicare gli artisti infatti sono stati i giornalisti della sala stampa (cartacea, tv, digital), la giuria delle radio (selezionate da tutta Italia per garantire rappresentatività) e il pubblico a casa col televoto.

La classifica sarà resa nota al termine della puntata, ricarica la pagina per aggiornare