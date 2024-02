Orari quarta serata Sanremo 2024: scaletta ufficiale dei duetti e a che ora si esibiscono i cantanti

Prosegue il Festival della Canzone italiana, quarta serata di Sanremo 2024. Tantissime le sorprese e soprattutto gli ospiti della puntata: ma soprattutto grande protagonista sarà la musica, con le esibizioni di tutti e 30 i big in gara impegnati in duetti e cover di brani famosi. Ecco il programma completo.

Da un lato gli ascolti, ancora altissimi e con picchi davvero record, dall’altro, mai come quest’anno, la musica che sta raccogliendo consensi unanimi da più parti. Anche nella terza serata del Festival, in onda giovedì 8 febbraio, abbiamo ascoltato gli altri 15 cantanti che mercoledì, anziché esibirsi, avevano presentato i loro colleghi. E ieri i ruoli si sono invertiti. Si è trattato di una delle novità introdotte quest’anno da Amadeus: dividere in due tranche le esibizioni dei 30 big in gara, 15 per serata (la 2° e la 3°), e affidare a chi non si esibisce l’inedito compito di presentarli. Una scelta che, ha precisato Amadeus in conferenza stampa, ha messo d’accordo tutti. Stasera però li rivedremo tutti insieme: c’è la serata dedicata alle cover e ai duetti. Antipasto della finale di domani.

Cosa è successo nella terza puntata di Sanremo 2024: programma, cantanti, ospiti, la nuova classifica

Intanto però riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa è successo ieri sera in tv. Davvero ricco il programma della puntata. Detto delle canzoni in gara, 15 in tutto, ad aprire Il Tre a chiudere i La Sad, la serata ha visto davvero la partecipazione di tanti ospiti: da Gianni Morandi, a Sabrina Ferilli, fino a Russel Crowe ma anche il cantante Bresh in diretta dalla Costa Smeralda. Senza tralasciare, ovviamente, la co-conduttrice della terza serata ovvero Teresa Mannino che già in mattinata in conferenza stampa aveva fatto divertire tutti.

Dopodiché, tornando alla gara, al termine della serata abbiamo avuto la terza classifica di questa edizione di Sanremo. Una graduatoria provvisoria e non cumulativa così come le precedenti. A votare i cantanti in gara è stata sempre la giuria delle radio e il televoto con punteggio equamente distribuito al 50%. Così come accaduto per gli altri 15 artisti nella puntata di mercoledì.

La classifica della terza serata del Festival

Se ve la siete persa nessun problema, eccola qui di seguito riportata. Questi i migliori 5 cantanti di ieri sera:

Scaletta ufficiale serata cover Sanremo 9 febbraio 2024: orario cantanti, i duetti. Segui la diretta

Ormai ci siamo abituati. Per conoscere l’ordine esatto con cui gli artisti saliranno sul palco questa sera servirà attendere la conferenza stampa dell’organizzazione fissata alle 12.00 di oggi (ma si inizierà verosimilmente più tardi).

