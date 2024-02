Classifica terza serata Sanremo 2024: questi i cantanti più votati da radio e televoto

Terza serata di Sanremo e terza classifica provvisoria. Anche ieri sera sono state le radio e il pubblico a casa col televoto a stilare la graduatoria: ma chi è finito nelle prime posizioni? Vediamo cosa è successo nella puntata.

Meno di 48 ore e conosceremo il vincitore della 74esima edizione del Festival della Canzone italiana. sabato 10 febbraio 2024 è infatti in programma la finalissima di Sanremo e c’è attesa per capire chi sarà l’erede di Marco Mengoni, trionfatore della passata edizione. Ebbene, con quella di oggi sono tre le classifiche a disposizione del pubblico per iniziare a farsi un’idea su chi potrebbero essere i possibili vincitori di questo Festival. Ma quali sono stati gli artisti più votati della terza puntata?

Le classifiche delle prime due serate di Sanremo

Intanto, prima di vedere chi ha trionfato nella serata di ieri, andiamo a riepilogare la situazione-classifica prima dell’inizio della puntata. Ricordiamo che lunedì, quando si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara, a votare è stata la sala stampa (cartacea, web e digital) con i voti che hanno determinato una prima graduatoria di questo Festival.

Poi, mercoledì, è stata la volta della giuria composta dalle radio – selezionate da tutta Italia – e soprattutto del pubblico a casa, protagonista col televoto. Al termine della serata è stata stilata una seconda classifica dei 15 cantanti in gara, ovvero l’esatta metà di quelli totali; i restanti, “a riposo” ma che hanno presentato i loro colleghi (scambiandosi poi i ruoli), si sono infatti esibiti ieri sera sempre con il medesimo meccanismo di votazione. Questo il riepilogo completo.

Prima puntata: sala stampa

Loredana Berté Angelina Mango Annalisa Diodato Mahmood

Seconda puntata: radio e televoto

Geolier Irama Annalisa Loredana Berté Mahmood

Classifica terza puntata Sanremo 2024 8 febbraio 2024

Adesso è tempo di vedere cosa è successo nella puntata andata in onda ieri sera. Ad aprire il programma è stato Il Tre mentre gli ultimi ad esibirsi sono stati i La Sad. Questi i cantanti che si sono esibiti (non in ordine di entrata sul palco):

Ghali

La Sad

Mr Rain

Diodato

Rose Villain

Bnkr44

Santi Francesi

Alessandra Amoroso

Il Tre

Angelina Mango

Fiorella Mannoia

Sangiovanni

Maninni

I Ricchi e Poveri

Negramaro

Ricordiamo che, come accaduto per le prime due serate, il pubblico conoscerà soltanto le prime cinque posizioni della classifica. E la terza puntata non ha fatto eccezione.

I risultati saranno resi disponibili al termine della puntata