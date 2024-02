Classifica seconda serata Sanremo 2024: chi sono i cantanti più votati

Seconda puntata di Sanremo e seconda classifica provvisoria del Festival. Ieri sera a giudicare i cantanti in gara, soltanto 15 dato che i restanti si esibiranno oggi, la giuria delle Radio e soprattutto il televoto. Ma chi alla fine è stato il più votato? Andiamo a scoprire insieme la graduatoria.

Regolamento alla mano è tempo di vedere la situazione a Sanremo sul fronte classifica. Ieri, puntata inaugurale della 74esima edizione del Festival, il voto della sala stampa (cartacea, web e digital) ha designato la prima classifica provvisoria. Soltanto cinque però le posizioni note, ovvero i piazzamenti dal primo al quinto. Ieri sera invece, secondo appuntamento, a votare sono state le radio e il pubblico a casa con il meccanismo del televoto. Sommati insieme i voti hanno dato vita così ad una seconda classifica ovviamente sempre provvisoria.

La classifica della prima puntata: conduce Loredana Berté

Nella prima puntata abbiamo assistito all’esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara andando così a conoscere tutti i brani di quest’anno. Questa la classifica generale dopo il voto dei giornalisti della sala stampa:

Loredana Berté Angelina Mango Annalisa Diodato Mahmood

Ieri sera invece il meccanismo è stato differente: soltanto 15 artisti sul palco, presentati peraltro da coloro che non si sono esibiti (mentre stasera i ruoli si invertiranno), giudicati da una giuria mista come detto. Ma qual è stato l’esito finale?

Classifica seconda puntata Sanremo: chi ha vinto, i cantanti più votati

C’è dunque attesa per conoscere i cinque artisti più votati di questa seconda serata. Ricordiamo che il peso delle due giurie, radio e televoto, aveva un peso esattamente diviso al 50%: il risultato complessivo ha così determinato una classifica, la seconda di quest’anno, delle 15 canzoni eseguite nel corso della serata. Al pubblico, come accaduto ieri, sarà data tuttavia comunicazione al pubblico soltanto delle prime 5 posizioni nella classifica di serata: ribadiamo comunque che questa graduatoria non è da considerarsi cumulativa con quella del martedì ma è a “sé stante”. Una classifica di puntata, ecco.

