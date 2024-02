Scaletta seconda serata Sanremo 2024: chi canta, ordine canzoni

Mandata in archivio la prima puntata del Festival è già tempo di vedere cosa accadrà stasera. Per la seconda puntata ci saranno diverse novità: a partire dalle esibizioni che riguarderanno soltanto una parte dei concorrenti in gara. Segui la diretta in questo articolo con tutti gli aggiornamenti sulla scaletta e sull’ordine delle canzoni che vedremo in tv.

E’ partita alla grande la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Tanti ospiti, la musica (con un programma davvero extra large arrivato nel cuore della notte), emozioni e la consueta allegria regalata dalla coppia Amadeus Fiorello. Dal punto di vista della gara abbiamo visto la prima classifica ufficiale che ha mostrato – pronti-via – le prime sorprese. Stasera invece, mercoledì 7 febbraio 2024, vedremo sul palco soltanto 15 artisti tra i 30 big in corsa per la vittoria. Ma chi salirà per primo? E chi invece sarà ‘costretto’ ad aspettare la tarda serata?

Cosa è successo nella prima puntata del Festival

Intanto riavvolgiamo il nastro di questa prima puntata. A partire dagli ospiti: tanti e, a nostro giudizio, azzeccati. A partire dall’incursione dell’ormai solito Zlatan Ibrahimovic, ormai spalla fissa di Amadeus, alla presenza di Marco Mengoni. Magari non proprio come co-conduttore considerando che non sono stati tantissimi i cantanti annunciati dall’artista, quanto piuttosto per la sua presenza sul palco.

E poi il monologo della mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli nell’agosto scorso, o i vari siparietti con Fiorello. Quindi la musica, tra vecchie e nuove proposte della musica italiana. A distinguersi, premiata anche dalla sala stampa, una Loredana Berté in grande spolvero. Tra la next gen esordio da ricordare per i La Sad e poi le certezze della vigilia che si sono rivelate tali, dalla Mango, alla Amoroso e via via tutti gli altri. Qui la classifica dopo la prima puntata.

Il medley di Mengoni infiamma Sanremo: l’esibizione è da applausi

Tornando a Mengoni, la sua è stata una partecipazione davvero apprezzata, ben oltre il suo ruolo alla co-conduzione ribadiamo. E questo sia per quanto riguarda il breve ma efficace discorso iniziale – lui il primo volto apparso in video di questo Sanremo e non Amadeus – sia, soprattutto, per le sue esibizioni canore. Da brividi la sua “Due vite”, brano con cui ha trionfato proprio al Festival lo scorso anno, e ancor più coinvolgente lo spettacolo di mezzanotte con luci e ballerini ad accompagnare un medley con i suoi pezzi più famosi.

Il programma della seconda puntata: ospiti, chi sono i 15 cantanti che si esibiranno stasera, ordine canzoni e scaletta. Segui la diretta

Veniamo a stasera. La conferenza stampa di presentazione della seconda puntata di Sanremo 2024 è prevista per le 12.00 di oggi. Durante l’incontro con i giornalisti Amadeus svelerà, come accaduto ieri, chi sono i 15 cantanti che si esibiranno stasera (forse gli ultimi 15 di ieri?) e soprattutto l’ordine con cui saliranno sul palco. Il Corriere della Città seguirà la diretta. Ricarica la pagina per aggiornare.

Ospiti Sanremo 2024 seconda puntata

Per quanto riguarda gli ospiti della seconda puntata vedremo il pianista Giovanni Allevi, Leo Gassmann, attore e cantante che ha partecipato all’edizione 2023 di Sanremo, quindi il cast di Mare Fuori. In collegamento invece Rosa Chemical (da Piazza Colombo) e Bob Sinclair (dalla Costa Smeralda).

Scaletta ufficiale seconda serata

