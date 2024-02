Pubblico dell’Ariston in lacrime, Amadeus non trattiene l’emozione: discorso da brividi

Non solo musica e momenti leggeri. A Sanremo, in questa prima serata, c’è stato anche il momento della commozione per il ricordo, da parte della mamma, di di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso a Napoli nell’agosto 2023. Il suo discoro ha davvero toccato tutti.

Ha emozionato tutti il discorso della mamma di Giò Giò, il ragazzo di soli 24 anni brutalmente ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto. Giovane musicista del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli aveva già suonato proprio a Sanremo. Un talento unico, emergente e cristallino: tanto al corno che come pianista. Prima che un’aggressione senza un perché lo strappasse alla vita. (Foto in alto: ANSA).

A Sanremo ospite Daniela la mamma di Giovanbattista Cutolo

Per ricordarlo a Sanremo, a poco meno di sei mesi dalla sua scomparsa, è stata invitata la mamma che, con coraggio, ha accettato l’invito di Amadeus. Daniela, mamma di Giò Giò, ha pronunciato un toccate discorso ricordando il figlio con un inno all’amore, da contrapporre alla brutalità e alla violenza. Che gli hanno portato via Giovanbattista in quel maledetto giorno d’agosto.

“Buonasera e grazie a tutti”. Ad accoglierla una grande ovazione da parte del pubblico, con scroscianti applausi a scandire il suo arrivo sul palco dell’Ariston. Tutti in piedi nel ricordo di Giò Giò insomma e una scritta, “Nisciuno ti scorda“, a campeggiare dietro ad Amadeus e Daniela. “Figlio mio, amore di mamma – ha esordito Daniela – lo scorso anno mi dicesti ‘anche mai’ quando ti chiesi di accompagnarti a Sanremo visto che dovevi suonare nell’orchestra sinfonica. Che faccio il bamboccione con la mamma al seguito?”, questo uno degli aneddoti raccontati dalla donna.

Il discorso e le parole di Amadeus: “E’ nostro dovere…”

“Tu sei bello dentro e fuori, in un modo unico di stare al mondo. E generi bellezza intorno a te, al contrario di chi ti ha strappato barbaramente alla vita. Proprio perché l’amore è il contrario della morte, stasera vivi attraverso la musica”. Questa la commovente conclusione di mamma Daniela. A fargli eco lo stesso Amadeus: “E’ nostro dovere trasformare la sua assenza in una dichiarazione d’amore verso la vita”, ha detto il conduttore. Occhi lucidi e inevitabili lacrime per un ragazzo che non c’è più.