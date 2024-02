Quanto guadagna Giorgia a Sanremo? Cachet 2024

Sarà Giorgia il secondo volto alla co-conduzione di Sanremo 2024. Dopo Marco Mengoni, a cui è stata affidata la serata inaugurale, sarà la volta dell’amata cantante. Vediamo quale sarà il suo compenso per questa seconda puntata del Festival.

E’ iniziata la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. E lo ha fatto partendo col “botto” in termini di ascolto considerando che la prima serata di Sanremo 2024 è stata una delle più viste di sempre. Ancor più di quella dello scorso anno (65,1% di share contro poco più del 62% della passata edizione). Sul palco, oltre agli artisti in gara, tutti e 30, si sono anche alternati diversi ospiti: da Zlatan Ibrahimovic, a Fiorello, passando per Daniela, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso a Napoli nell’agosto scorso. Ad affiancare Amadeus il vincitore dello scorso Festival: Marco Mengoni, a cui è toccato “l’onere e l’onore” del discorso di apertura.

Stasera c’è Giorgia: ospiti Allevi e Leo Gassman

Stasera invece, giorno numero due di questa edizione del Festival, toccherà a Giorgia salire sul palco e presentare i concorrenti in gara, che non saranno tutti ma soltanto metà (domani si esibiranno i restanti). Quasi sicuramente, come accaduto per Mengoni, l’artista si esibirà a sua volta, magari con alcuni dei suoi brani più famosi.

Sempre oggi vedremo poi il pianista Giovanni Allevi, il cantante e attore Leo Gassmann, attore e cantante che ha partecipato all’edizione 2023 di Sanremo (come Giorgia tra l’altro), quindi il cast di Mare Fuori. In collegamento invece ci saranno Rosa Chemical, altro volto dello scorso anno del Festival da Piazza Colombo, e il dj Bob Sinclair dalla Costa Smeralda.

Quanto guadagna Giorgia come co-conduttrice del Festival

Per quanto riguarda il compenso di Giorgia nella sua veste di co-conduttrice possiamo rifarci, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, ai cachet corrisposti lo scorso anno dato che i compensi non dovrebbero aver subito variazioni. Si parla, allora, di circa 25mila euro per la serata di conduzione a fianco di Amadeus. La stessa cifra dunque che avrebbe percepito, in attesa dei dati ufficiali, ieri Mengoni.

Stesso discorso quindi anche per Teresa Mannino, che vedremo domani, e infine per Lorella Cuccarini, designata per la serata dedicata alle cover. Discorso diverso potrebbe essere fatto – forse – invece soltanto per Fiorello: perché se è vero che sarà alla co-conduzione effettiva soltanto sabato, giorno della finale, dall’altro lato la sua presenza sarà abbastanza ricorrente anche nel corso delle altre serate. Come, del resto, accaduto già ieri sera (e non a caso sono arrivati i primi “rimproveri” di Amadeus). Ci saranno dunque delle differenze con gli altri conduttori? Staremo a vedere.