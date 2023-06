Claudio Amendola, chi è la nuova fidanzata: età, lavoro, oggi, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di “Verissimo – Le storie”, una replica che racchiude le interviste più emozionanti del programma durante l’anno. Oggi andrà nuovamente in onda il racconto con le confessioni inedite che il celebre attore romano Claudio Amendola ha rilasciato in esclusiva a Silvia Toffanin! Ultimamente è al centro del gossip perché il suo matrimonio ultra ventennale è finito e al suo fianco c’è un’altra donna. Siete curiosi di saperne di più sulla sua nuova fidanzata? Ecco chi è lei e tutti gli ultimi gossip.

Vita privata di Claudio Amendola: ex moglie e figli

Claudio Amendola è stato sposato per molti anni con l’attrice e doppiatrice Marina Grande, dal 1983 al 1997. Il loro è stato un matrimonio precoce, perché lui aveva 19 anni e lei 18. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Alessia e Giulia. La più giovane, Giulia, è un’artigiana molto rinomata nel suo campo, mentre Alessia è diventata doppiatrice e nel 2010 ha avuto a sua volta un bambino, Diego. Ha così reso Claudio nonno all’età di 47 anni. Il loro matrimonio è stato solido per ben 14 anni, poi ha subito un’interruzione. Per oltre 15 anni è stato fidanzato con la nota attrice Francesca Neri, i due si sono sposati a New York l’11 dicembre del 2010. La coppia ha un figlio, Rocco, nato nel 1999. Con grande scalpore, i due si sono lasciati qualche tempo fa.

L’attore ha una nuova fidanzata?

Claudio Amendola ha annunciato la rottura con l’ex compagna Francesca Neri quasi un anno fa, dopo ben quindici anni d’amore. Pare che abbia conosciuto la sua nuova fiamma proprio sul set della nuova serie “Il patriarca”, di cui è protagonista. La donna che ha fatto battere di nuovo il suo cuore si chiama Giorgia. I due sono stati paparazzati insieme da numerosi esperti del gossip e ormai è chiaro che i due stiano insieme. Non solo, alcune fonti vicine alla coppia sostengono che i due siano conviventi già da ottobre 2022. Sarà vero? Non ci resta che attendere una loro conferma! D’altronde, non hanno ancora fatto nessuna dichiarazione pubblica.

Chi è Giorgia: età, lavoro, oggi, Instagram

Questa misteriosa donna di nome Giorgia è la nuova compagna del celebre Claudio Amendola. Su di lei non si hanno molte informazioni perché è ancora ammantata da un alone di privacy. Sappiamo soltanto che ha 45 anni, quindici in meno dell’attore, ma per loro non sembra essere un problema. Si sono conosciuti sul set de “Il patriarca” perché lei lavora come costumista per la Rai ed è molto affermata nella sua professione.