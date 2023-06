Claudio Amendola, chi sono i figli: età e vita privata

È tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di “Verissimo – Le storie”, una replica che racchiude le interviste più emozionanti del programma durante l’anno. Oggi andrà nuovamente in onda il racconto con le confessioni inedite che il celebre attore romano Claudio Amendola ha rilasciato in esclusiva a Silvia Toffanin! Sapete chi sono i suoi figli? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Chi sono i figli di Claudio Amendola

Claudio Amendola è stato sposato per molti anni con l’attrice e doppiatrice Marina Grande, dal 1983 al 1997. Il loro è stato un matrimonio precoce, perché lui aveva 19 anni e lei 18. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Alessia e Giulia. Il loro matrimonio è stato solido per ben 14 anni, poi ha subito un’interruzione. Per oltre 15 anni è stato fidanzato con la nota attrice Francesca Neri, i due si sono sposati a New York l’11 dicembre del 2010. La coppia ha un figlio, Rocco, nato nel 1999. Con grande scalpore, i due si sono lasciati qualche tempo fa.

Le figlie Alessia e Giulia: età e vita privata

Alessia Amendola è la primogenita, nata il 27 febbraio del 1984 ed è l’unica che ha seguito le orme del padre, anche se ha sempre preferito rimanere dietro le quinte nel mondo dello spettacolo e non diventare una star. Lavora prevalentemente come doppiatrice, ma anche come attrice teatrale. Ha prestato la sua voce ad attrici come: Megan Fox, Jennifer Lawrence e Lindsay Lohan. Nel 2010 ha avuto a sua volta un bambino, Diego. Ha così reso Claudio nonno all’età di 47 anni. Giulia, invece, è nata nel 1989, ha 31 anni ed è un’artigiana molto rinomata nel suo campo, anche se è molto riservata. Alessia ha un profilo Instagram su cui è molto attiva e potete seguirla rimanendo aggiornati su di lei:

Chi è il piccolo Rocco?

Rocco è l’ultimogenito di Claudio Amendola ed è il più piccolo di casa. Vive ancora con il padre a Roma e ha da poco compiuto 21 anni. Su di lui non si sa quasi nulla, sappiamo soltanto che è un grande appassionato di calcio ed è tifosissimo della squadra giallorossa come il padre.