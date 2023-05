Claudio Baglioni, chi è il figlio Giovanni: età, carriera, foto e Instagram

Tutto pronto per un altro imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Claudio Baglioni. Si racconterà a cuore aperto a Mara Venier: dall’amore alla carriera. Sapete chi è suo figlio Giovanni? Conosciamolo meglio!

Chi è il figlio di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è stato legato sentimentalmente a Paola Massari per tantissimi anni. Si sono conosciuti nel 1971 e sposati in gran segreto due anni dopo. Dalla loro unione, nel 1982, è nato il loro unico figlio Giovanni, ora chitarrista fingerstyle. L’amore tra i due, però, è finito molti anni fa, nel 1994, anche se hanno reso pubblico il divorzio soltanto nel 2008. Nell’anno della rottura, Baglioni ha iniziato la convivenza con Rossella Barattolo, la sua manager. Per la mamma di Giovanni è stato un durissimo colpo dal quale non si è ancora ripresa. Conosciamo meglio il figlio Giovanni Baglioni avuto dalla coppia che ha deciso di seguire le orme dei genitori entrando nel mondo della musica.

Chi è Giovanni Baglioni: età, carriera, musica

Giovanni Baglioni è nato a Roma il 19 maggio del 1982 e ad oggi ha 40 anni. Sin da piccolo, soprattutto grazie all’ambiente in cui è cresciuto e agli stimoli ricevuti, si appassiona alla musica. Il padre gli regala una piccola chitarra quando è ancora giovanissimo e da lì scatta l’amore. Fin da subito inizia a studiare musica e gira il mondo frequentando alcuni corsi di perfezionamento in accademie molto rinomate. Nel 2009 pubblica il suo primo album “Anima Meccanica” a cui segue un tour mondiale di gran successo. Il 24 marzo 2023 ha pubblicato il suo secondo disco: “Vorrei bastasse” che sta ricevendo un gran successo ed è molto apprezzato dalla critica musicale. Insomma, sembra proprio che lui sia il degno erede del cantautore romano.

Il rapporto con il padre

Claudio Baglioni ha rivelato che Giovanni è stato importantissimo: in un periodo buio, gli ha donato grande felicità e gli ha fatto tornare la voglia di vivere. Ha confessato: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato a esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo”. Tra i due c’è un rapporto sereno e sono uniti dal grande amore per la musica. Anche dopo la separazione di Baglioni dalla madre Paola, sembra che sia stato molto attento ai bisogni del figlio. Lo stesso Giovanni ha dichiarato: “È stato un padre presente“. Ha un profilo Instagram con oltre 3 mila seguaci: