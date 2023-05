Claudio Baglioni, chi è la compagna Rossella Barattolo: età, lavoro, figli, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per un altro imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Claudio Baglioni. Si racconterà a cuore aperto a Mara Venier: dall’amore alla carriera. Sapete chi è la sua attuale compagna Rossella Barattolo? Conosciamola meglio!

La vita privata di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è stato legato sentimentalmente a Paola Massari per tantissimi anni. Si sono conosciuti per la prima volta nel 1971 ad una mostra di musica elettronica all’Eur, a Roma. Nel 1973 sono convolati a nozze in gran segreto e nel 1982 è nato il figlio Giovanni. Tra i due l’amore sembrava eterno. Tuttavia, nel 1987 lui conosce un’altra donna: Rossella barattolo. Lei diventa la sua manager e col tempo, sboccia l’amore. Tanto che nel 1994 Baglioni lascia Paola e va a convivere con Rossella. Spezzando, così, il cuore della sua ex moglie che non si è mai ripresa da quel dolore e ancora oggi lo cerca, chiedendo almeno un’amicizia con lui.

Chi è Rossella Barattolo: età e lavoro

Rossella Barattolo è la donna che ha rubato il cuore del cantante. Lei è nata a Taranto il 7 aprile del 1958 e oggi ha 65 anni. Ha studiato all’estero: prima negli Stati Uniti e poi a Londra, specializzandosi con corsi di alta formazione, in marketing e management. Dopo un periodo di lavoro con un’azienda petrolifera, il cantante l’ha conosciuta e colpito dal suo carattere forte, dalla sua tenacia e determinazione, le ha proposto di essere la sua manager. Lei ha accettato e così, cura le sue pubbliche relazioni da quasi 30 anni. Lei è una donna molto riservata che non ha neanche profili social.

La coppia oggi, figli

La coppia oggi è molto felice, i due vivono insieme a Roma e si godono la vita. Non hanno avuto figli insieme, e questo per entrambi è stato un grande dispiacere. Una volta Rossella ha raccontato alle telecamere di Times of Malta: “Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo”. A lei è dedicata la canzone di Baglioni: “Mille giorni di te e di me”.