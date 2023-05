Claudio Baglioni, chi è l’ex moglie Paola Massari: età, carriera, figli e vita privata

Tutto pronto per un altro imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Claudio Baglioni. Si racconterà a cuore aperto a Mara Venier: dall’amore alla carriera. Sapete chi è la sua ex moglie, la cantante Paola Massari? Conosciamola meglio!

La vita privata di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è stato legato sentimentalmente a Paola Massari per tantissimi anni. Dalla loro unione, nel 1982, è nato il figlio Giovanni, ora chitarrista fingerstyle. L’amore tra i due, però, è finito molti anni fa, anche se hanno reso pubblico il divorzio soltanto nel 2008. Sebbene, da ormai molti anni, il cantante vivesse con un’altra donna. Nel 1994 Baglioni ha iniziato la convivenza con Rossella Barattolo. I due si conoscono da sempre perché lei è la sua manager. Per Paola è stato un durissimo colpo, dal quale non si è ancora ripresa. Infatti ha deciso di non aprire più il suo cuore a nessuno e ancora oggi è single, ma scopriamo insieme chi è.

Chi è Paola Massari: età, carriera, figli

Paola Massari è nata a Roma il 3 marzo del 1955 e oggi ha 68 anni con una grande carriera alle spalle. Si è diplomata all’Istituto Superiore di Cinematografia e televisione. Lei è stata una nota cantautrice italiana, che per molti anni si è esibita insieme al marito. Nel 1972 esordisce con il primo singolo “Battibecco” nell’album di Baglioni “Questo piccolo grande amore”, che ha fatto record di vendite. Lei si è affermata nel panorama musicale con il suo unico disco da solista mai pubblicato: “Il vento Matteo” del 1973.

Il dolore di Paola per la rottura con Baglioni

Paola Massari e Baglioni si sono incontrati giovanissimi, nel 1971 ad una mostra all’Eur sulla musica elettronica. La passione per la musica li ha uniti fin da subito: hanno iniziato a cantare insieme e si sono innamorati. Sono convolati a nozze il 4 agosto del 1973 in gran segreto. Il 19 gennaio del 1982 è nato il loro unico figlio Giovanni. Con il tempo, però, l’amore è scemato. Nel 1994 Baglioni l’ha lasciata per la sua manager. Inizialmente i due avevano mantenuto un buon rapporto di amicizia, dopo una vita passata insieme. Ma tutto questo è svanito. Paola ha dichiarato alla stampa: “Non doveva finire così“. Lei conserva ancora un gran dolore: “Mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino a quasi dissolversi: la nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”. Lei ha un profilo Instagram seguito da più di 18 mila persone su cui si è dedicata alla fotografia: