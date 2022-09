Claudio di Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata, Instagram

Dopo la pausa estiva, torna puntuale l’appuntamento con Uomini e Donne. A partire dalle 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta ad allietare con nuove ed avvincenti storie il pomeriggio dei propri telespettatori. Oggi al centro dello Studio c’è un nuovo corteggiatore: si chiama Claudio, conosciamolo meglio!

Chi è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

Claudio ha 38 anni, è di Napoli e come lavoro fa il coach. Sentimentalmente parlando dice di preferire le donne mature. Troverà qualcuna che farà al caso suo? Nonostante sia entrato in studio da pochi minuti, la discussione con Tina non è mancata.