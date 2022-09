Claudio Lauretta, chi è la moglie Michela Daglio: età, lavoro, matrimonio, figli e Instagram

Inizia il conto alla rovescia per l’avvio di Tale e Quale show. Sono tante le celebrità che vogliono prendere parte al programma. Tra queste c’è anche Claudio Lauretta. Michela Daglio è la moglie. Ecco cosa sappiamo di lei.

Michela Daglio, chi è la moglie di Claudio Lauretta?

Michela Daglio è la moglie di Claudio Lauretta, il famoso comico e imitatore italiano che in passato ha preso parte a diversi programmi tra cui Colorado e la sesta edizione di Italia’s Got Talent.

Figlio

Michela Daglio e suo marito Claudio Lauretta hanno un figlio. Martino ha 16 anni. Il figlio di Michela è nato a Milano il 28 marzo 2006 sotto il segno dell’Ariete. Ha già debuttato in televisione come attore nel film TV la classe degli asini e anche nella fiction di Rai1 intitolata Il capitano Maria, Recitando al fianco di Vanessa Incontrada.

In un’intervista, Claudio Lauretta ha detto: “Tutto è nato quando Martino mi ha accompagnato a un provino. La mia agente ha chiesto di scattargli un paio di foto e dopo un po’ mi hanno cercato chiedendomi se avevo piacere che andasse in tv per un film con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna e la regia di Andrea Porporati. Gli ho detto: Martino, finché è un gioco e ti diverte va bene”

Instagram di Michela Daglio

Michela Daglio ha un profilo Instagram dove pubblica contenuti riguardanti la sua vita e la sua famiglia. Su Instagram si chiama miky1973.