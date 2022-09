Tale e Quale Show 2022, ecco quando inizia: il cast ufficiale e i requisiti per partecipare

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvio di Tale e Quale show. Un programma di successo al quale sono tante le celebrità che vogliono prendere parte. Ma poi come vengono selezionate le star che entrano a far parte dello show?

A tre giorni dall’avvio del programma, fissato per il 30 settembre, è il conduttore, Carlo Conti a svelare i segreti delle selezioni dei vip. Tutto mentre si preparano a rientrare in gara anche i giudici della kermesse. Tre figure che sono entrate di diritto a far parte della trasmissione televisiva, i giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

I concorrenti

Quest’anno a concorrere per ottenere il primato dello show una serie di celebrità tra le quali: Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Francesco Paolantoni con Grabriele Cirilli.

Come si scelgono i concorrenti

Carlo Conti ha spiegato i criteri di scelta a DiPiùTv. Il primo passo viene compiuto dai personaggi famosi che chiedono di entrare nel programma. A seguire si sperimentano le loro capacità canore, ma anche le qualità di recitazione e mimica, tutti elementi fondamentali perché si proceda alla scelta.

Sembra però che esista una specifica caratteristica che costituisce una conditio sine qua non: il desiderio istintivo di imitazione.