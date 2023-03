Clementino, chi è la fidanzata Martina DiFonte: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Il famoso rapper Clementino sarà ospite a Domenica In e racconterà a cuore aperto tutta la sua vita a Zia Mara. La carriera di successo e l’amore per la fidanzata Martina lo rendono molto felice e parlerà di tutti i dettagli nel salotto televisivo. Se siete curiosi e volete saperne di più sulla sua fidanzata Martina DiFonte, continuate a leggere! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Martina DiFonte: età e lavoro

Martina DiFonte nasce in provincia di Foggia il 13 maggio del 1996, ha quasi 27 anni ed è del segno del Toro. Sin dall’età di 7 anni si appassiona alla musica e alla danza. Entra nel coro della chiesa, inizia a prendere lezioni di canto e ballo, i suoi due generi preferiti solo il Flamenco e l’Hip Hop. Si diploma in ragioneria e poi prosegue gli studi all’Università, dove si laurea in Filosofia, Arti e scienze dello spettacolo. Dopodiché si trasferisce a Roma per lanciarsi nella sua carriera e inizia ad apparire in alcuni spot pubblicitari. Ha partecipato a diversi spettacoli teatrali e poi si è lanciata nella carriera musicale. Ha pubblicato alcuni singoli come “Luna Piena” e “Tu che ne sai”.

Vita privata: l’amore con Clementino

Martina DiFonte e Clementino sono innamoratissimi e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti un paio di anni fa al Festival del Cinema a San Vito Lo Capo e non si sono più separati. Il Rapper ha dichiarato che lei ha cambiato completamente la sua prospettiva di vita: “Da quando sono al suo fianco penso sempre a costruire una famiglia, vorrei avere dei figli. Insomma, mi sento pronto alla genitorialità, prima di Martina non ci avevo mai neanche pensato”, ha dichiarato. I due, insieme, hanno fatto anche un remix del primo singolo di lei “Luna Piena”.

Foto e Instagram

Martina DiFonte attualmente fa parte dell’Agenzia Rita Giorgi, con cui lavora come modella e influencer. Ha un profilo Instagram molto seguito che vanta oltre 112 mila followers. Condivide molti scatti del suo lavoro, ma anche dei suoi viaggi in giro per il mondo e sembra molto felice al fianco del rapper Clementino. Di recente, ha dichiarato che le piacerebbe dedicarsi esclusivamente alla carriera musicale.