Clementino: chi è, età, carriera, vita privata, fidanzata, Instagram, Partenope

E’ tutto pronto per l’attesa puntata pasquale di Domenica In. Le festività non fermano l’entusiasmo di Mara Venier che anche quest’oggi è pronta a raccontare le storie e le curiosità dei suoi ospiti.

Molte le personalità presenti in studio e in collegamento. Per lo spazio dedicato alla musica, in studio ci sarà il rapper napoletano Clementino, conosciamolo meglio.

Clementino: biografia e carriera

Clementino, all’anagrafe Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre del 1982. Il rapper, cresciuto nell’entroterra napoletano – tra Cimitile e Nola – all’età di 14 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’hip hop proprio a Napoli.

Qui è entrato a far parte della Trema Crew e successivamente nei TCK, gruppo partenopeo. Clementino, dopo aver vinto diverse competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records e ha pubblicato nel 2006 l’album di debutto dal titolo “Napolimanicomio”.

Nel 2009 è entrato a parte dei Videomind e nel 2011 ha pubblicato I.E.N.A. Da lì un successo dopo l’altro: nel 2012 ha formato i Rapstar con Fabri Fibra e nel 2013 ha siglato un contratto con la major discografica Universal.

Nel 202o lo abbiamo invece visto nei panni del giudice nella prima edizione del programma The Voice Senior, trasmesso in prima serata su Rai 1. Il 21 dicembre dello stesso anno, inoltre, Clementino ha pubblicato il singolo “Partenope”: brano di esordio dell’artista con la Sony Music.

La vita privata e il teatro

Clementino ha anche una grande passione per il teatro e dal 26 al 28 aprile del 2013 ha anche recitato in Clementino Live Theater, uno spettacolo scritto dal rapper e dal fratello Paolo Maccaro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Clementino è molto riservato. Tra i flirt ci sarebbe quello con Adriana Peluso (ex concorrente del GF ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e con Maria Rodriguez. Nel 2016, Clementino è stato paparazzato in compagnia della conduttrice e modella Marianna Vertola, mentre nel 2017 è stato visto con l’avvocatessa Valeria Sammarco. A oggi pare che Clementino sia single.

Instagram e social: dove seguirlo

Clementino su Instagram è seguitissimo. Questo è il suo profilo ufficiale: @clementinoiena