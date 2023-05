Cloris Brosca: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, che fine ha fatto, La Zingara, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Marianna Morandi che sarà in studio con la mamma, l’attrice Laura Efrikian, anche Cloris Brosca, volto storico della fascia preserale della Rai. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Cloris Brosca, cosa sappiamo

Cloris Brosca è nata a Napoli il 16 febbraio del 1957 ed è una nota attrice e personaggio televisivo. Prima di raggiungere la notorietà, sappiamo che ha lavorato per tanti anni in teatro, al cinema e sul piccolo schermo con grandi artisti come Gigi Proietti, Tino Buazzelli, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, Marcello Mastroianni e Giuseppe Tornatore. Ma è stata scoperta dal grande pubblico nel 1994, quando ha partecipato al programma Luna Park, nel ruolo della Zingara.

Luna Park, la Zingara e i suoi successi

Dopo aver partecipato a Luna Park, il gioco finale è diventato un fortunato programma spin off itinerante che è durato quasi 8 anni ed è stato condotto prima da Giorgio Comaschi, poi da Stefano Sarcinelli. Anche a Colorato Due contro tutti e In Bocca al lupo, Cloris ha interpretato la Zingara. Poi ha condotto dal 25 settembre 2000 al 29 giugno 2001 la trasmissione di Michele Guardì I fatti vostri su Rai 2. Ma non solo. Lei ha partecipato anche a La squadra su Rai 2, poi nel 2006 è stata nel cast della serie tv Raccontami.

Chi è il marito, figli, vita privata

Cloris Brosca, volto storico di Luna Park, programma che è andato in onda nella fascia preserale di Rai 1 fino al 1997, è sposata con un cardiologo, Fabrizio, di origini campane. I due si sarebbero conosciuti al matrimonio di Riccardo Donna, regista dello show Luna Park che l’ha resa famosa e amata. Nel 2019, durante un’intervista a Vieni da me, talk show condotto da Caterina Balivo, l’uomo le aveva fatto una sorpresa con tanto di videomessaggio, dove non aveva certo nascosto la sua stima e la sua commozione. Cloris ha due figli, nati proprio da quel matrimonio: Guenda, venuta al mondo nel 1988, e Gianamadeo, nato nel 1992.