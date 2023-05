Cloris Brosca, chi è il marito Fabrizio: età, lavoro, oggi, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono presenze fisse del programma, anche il volto storico del preserale Rai Cloris Brosca, la conduttrice napoletana che ha ottenuto enorme successo con il ruolo de ‘La Zingara’ nello show Luna Park. Lei si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore per il marito Fabrizio.

La storia d’amore tra Cloris Brosca e suo marito Fabrizio

Cloris Brosca, volto storico di Luna Park, programma che è andato in onda nella fascia preserale di Rai 1 fino al 1997, è sposata con un cardiologo, Fabrizio, di origini campane. I due si sarebbero conosciuti al matrimonio di Riccardo Donna, regista dello show Luna Park che l’ha resa famosa e amata dal pubblico. Nel 2019, durante un’intervista a Vieni da me, talk show condotto da Caterina Balivo, l’uomo le aveva fatto una sorpresa con tanto di videomessaggio, dove non aveva certo nascosto la sua stima nei confronti della moglie. E lei non era riuscita a trattenere, ovviamente, la sua commozione.

I figli

Cloris ha due figli, nati proprio da quel matrimonio: Guenda, venuta al mondo nel 1988, e Gianamadeo, nato nel 1992. Entrambi sembrerebbero essere lontani dal mondo dello spettacolo, hanno deciso di percorrere strade diverse rispetto a quelle intraprese dalla mamma.

Cosa sappiamo su Cloris Brosca

Cloris Brosca è nata a Napoli il 16 febbraio del 1957 ed è una nota attrice e personaggio televisivo. Prima di raggiungere la notorietà, sappiamo che ha lavorato per tanti anni in teatro, al cinema e sul piccolo schermo con grandi artisti. Ma è stata scoperta dal grande pubblico nel 1994, quando ha partecipato al programma Luna Park, nel ruolo della Zingara. E da lì ha collezionato un successo dopo l’altro.