Cobra Kai 5 su Netflix: a che ora e quando esce, trama e anticipazioni

Il giorno tanto atteso dai fan è arrivato: oggi su Netflix verranno pubblicati i nuovi e imperdibili episodi di Cobra Kai, la serie amatissima che è giunta alla sua quinta stagione. E che riprende il filo 30 anni dopo le vicende del torno di karate di All Valley del 1984.

Quanti sono gli episodi di Cobra Kai 5?

In totale gli episodi della quinta e imperdibile stagione sono 10. I telespettatori, quindi, continueranno ad assistere al conflitto tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, con quest’ultimo che sarà costretto a rinunciare alla sua passione, il karate, per trovare una soluzione a tutti i suoi errori.

L’orario di uscita

Gli episodi sono già disponibili, dalle 9 di questa mattina, su Netflix. Negli Stati Uniti, invece, il debutto è arrivato a mezzanotte.

Ci sarà la sesta stagione?

È da poco uscita la quinta stagione, ma già c’è chi pensa al futuro e alla sesta parte della serie tv. Non c’è, ovviamente, un annuncio ufficiale, ma visto il successo è probabile che la sesta stagione ci sia. Intanto, però, non ci resta che guardare gli episodi nuovi, ora disponibili in streaming su Netflix!