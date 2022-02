Cochi Ponzoni: chi è, età, carriera, altezza, chi è la moglie, figli, oggi, film, teatro, Renato Pozzetto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Cochi Ponzoni, ma conosciamolo meglio!

Cochi Ponzoni: chi è, età, carriera

Cochi Ponzoni, all’anagrafe Aurelio Ponzoni, è nato a Milano l’11 marzo del 1941 ed è un comico, cabarettista, cantante e attore. Iscritto alla sezione di ragioneria dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo, ha conosciuto Renato Pozzetto: a 18 anni Ponzoni si è trasferito a Londra, poi qui ha creato il suo personaggio elegante che lo ha reso famoso. Nel 1962, infatti, è nato il sodalizio con Pozzetto e insieme hanno collezionato un successo dopo l’altro, anche nel mondo musicale e in televisione. Hanno condotto diversi programmi, spettacoli teatrali e hanno fatto coppia fissa in vari film campioni di incassi come La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Cochi Ponzoni: chi è la moglie, figli

Il comico ha alle spalle due matrimoni e attualmente vive con la sua terza moglie. Ha quattro figlie: Eleonora, Federica, Benedetta e Vera e quattro nipoti, Arturo, Raimondo, Giulia e Martina.