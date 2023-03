Come è morta Anna Magnani: malattia, dove si trova la tomba

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi, oltre ai Cugini di Campagna reduci dal successo al Festival di Sanremo con Lettera 22, anche il ricordo della grande attrice romana Anna Magnani, che con i suoi film ha fatto la storia del cinema italiano. E non solo.

Anna Magnani e il tumore al pancreas

Anna Magnani è morta a Roma nel 1973, ma da tempo combatteva contro un brutto male. Segnata dalla malattia, infatti, nel 1971 per la prima volta si è cimentata con la televisione e ha interpretato un ciclo di tre mini film per il piccolo schermo. Ma al 1972 risale la sua ultima apparizione cinematografica, in un cameo voluto da Federico Fellini per il film Roma. Di notte, una dolente Magnani, attraversa i vicoli della città deserta e silenziosa, poi risponde a Fellini con un tono di sorpresa, lo saluta e chiude il portone davanti alla macchina da presa. Con quella battuta finale, recitata in romanesco, che ha fatto la storia: ‘No, nun me fido. Ciao. Buonanotte’. La sua ultima apparizione in un evento pubblico risale a una prima teatrale a Roma all’inizio dell’estate del 1973. Nello stesso anno, poi, si è spenta.

La morte nel 1973

La grande attrice è morta nella sua Roma, nella clinica Mater Dei, il 26 settembre del 1973 all’età di 65 anni, stroncata da un tumore al pancreas. Fino alla fine è stata assistita da Luca, suo unico figlio, e da Roberto Rossellini, sua vecchia fiamma. Proprio lui si è occupato del funerale, che si è celebrato nella chiesa di Santa Maria Sopra Minerva.

Dove si trova la tomba

Dopo una prima sepoltura al Verano, cimitero monumentale di Roma, per volontà del figlio Luca dal 1988 la grande attrice riposa nella cappella di famiglia del piccolo cimitero di San Felice Circeo, non lontano dalla sua villa sul mare.