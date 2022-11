Come è morta Nonna Rosetta di Casa Surace: chi era, i video

È morta nonna Rosetta di ‘ Casa Surace’. Aveva 89 anni ed era nata a San Giorgio a Cremano nel 1933 anche se da tempo si era trasferita a Sala Consilina. Da anni era conosciuta come il simbolo di Casa Surace della quale era divenuta realmente la nonna. La sua simpatia l’aveva resa un personaggio assai noto e amato del web.

La nonna famosa in tutto il mondo

I video di nonna Rosetta l’hanno resa nota in tutto il mondo, tanto da essere stati tradotti anche in altre lingue, come il portoghese e il cinese. Per quanto sia sempre stata una casalinga negli ultimi sette anni era diventata il volto di tante promozioni di Casa Surace. Era diventata nota grazie ai video della factory del Vallo di Diano famosa in tutta Italia.

Per la nonnina la sua esperienza lavorativa era nata per caso, quando serviva una nonna nel cast e il nipote aveva proposto lei. Avrebbe dovuto girare un solo video e invece “sono diventata la loro nonna ufficiale”.