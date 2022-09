Come è morto Jamie Roy, noto dj e simbolo di Ibiza: aveva 33 anni

È morto a soli 33 anni il dj Jamie Roy, simbolo delle serate nelle più note discoteche di Ibiza. A comunicare la sua scomparsa è stata dapprima la Bbc, poi la conferma anche da parte dei familiari. Attualmente, le cause del suo decesso non sono note.

Chi era Jamie Roy, il dj morto a soli 33 anni

Il ragazzo era originario della Scozia ed ha iniziato la propria carriera a Glosgow per poi giungere nei principali club ed eventi internazionali. La sua prematura scomparsa — della quale come detto non si conoscono le cause — arriva come un fulmine a ciel sereno, basti pensare che solamente poche settimane Roy fa aveva annunciato ai fan che presto avrebbe rilasciato il ‘brano più grande della sua vita’ con uno dei ‘più grandi produttori sulla terra’.

Le parole della famiglia

‘Jamie era un figlio, un fratello, un nipote e uno zio molto amato e di talento, amato dai suoi numerosi amici e colleghi sia all’interno dell’industria musicale che oltre. Siamo tutti con il cuore spezzato’. Queste le sentite parole della famiglia in un momento così doloroso e delicato.