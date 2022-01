Paolo Rossi: chi era, come è morto, malattia, carriera, causa morte, chi è la moglie Federica Cappelletti, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, che sarà in studio per ricordare il grande campione!

Paolo Rossi: chi era, come è morto, carriera

Paolo Rossi è nato a Prato il 23 settembre 1956 ed ha iniziato a giocare a calcio all’età di 9 anni con il Santa Lucia, una squadra in cui era presente anche il fratello Rossano. Una passione quella per il calcio che gli è stata trasmessa dal padre Vittorio, che fu ala destra nel Prato. Il soprannome di Paolo, noto a livello nazionale, è Pablito: a scegliere questo nomignolo è stato Enzo Bearzot. Il famoso calciatore è morto il 9 dicembre dello scorso anno a Siena.

Paolo Rossi: come è morto, malattia, tumore

Paolo Rossi è morto lo scorso anno all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena all’età di 64 anni, a causa di un tumore ai polmoni. Il funerale si è svolto nel duomo di Vicenza, poi il feretro è giunto a Perugia, città della moglie Federica, per delle cerimonie più riservate.

Paolo Rossi, chi è la moglie Federica Cappelletti: vita privata, figli

Paolo Rossi è stato sposato con Simonetta Rizzato e dalla loro unione è nato Alessandro. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Paolo si è sposato una seconda volta con la giornalista Federica Cappelletti: la coppia ha due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena.