Come finisce Fiori sopra l’inferno? Anticipazioni ultima puntata

Lunedì 27 febbraio andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento di “Fiori sopra l’inferno”. La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, basata sul romanzo di Ilaria Tuti, ha ottenuto un gran successo nelle prime 2 serate con una media share di quasi il 25%. Continuano i misteri in quel di Traveni con l’ultimo caso di Teresa Battaglia. Qui per rivedere gli episodi precedenti. Di seguito, le anticipazioni dell’ultima puntata di Fiori sopra l’inferno.

Come finisce Fiori Sopra l’Inferno?

Il cadavere di Viesel viene portato via mentre Teresa analizza la scena. Anche stavolta il killer ha organizzato l’aggressione e ha sottratto qualcosa alla vittima. Rientrata in ufficio Teresa trova una sorpresa: Marini e Parisi le hanno regalato un orologio per il compleanno. Teresa è preoccupata perché quella sera dovrà fare ulteriori esami. Poi scopre che il killer sta proteggendo quei 4 bambini e all’appello manca Mathias.

Intanto la scientifica ha trovato tracce di sangue: finalmente avranno il DNA del killer. A Travenì è San Nicola e tutti si preparano alla discesa dei Krampus. Le luci si spengono, tra lo stupore e la rabbia di Teresa, e i diavoli si mescolano alle persone. In quel disordine c’è anche l’uomo dal tabarro. Intanto una figura imponente attira l’attenzione di Marini: è Lucas Ebran. Poi l’urlo di una donna preannuncia la sparizione di un altro bambino.

Le ricerche di Markus continuano, mentre Ebran viene rilasciato. Teresa scopre che il bambino è andato allo stavolo ed è lì che lo trovano insieme allo scheletro di un uomo. La scoperta dell'identità della vittima scatenerà una serie di eventi che porteranno Teresa e la sua squadra a fare i conti con oscuri segreti, tenuti nascosti per oltre 40 anni.