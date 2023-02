Elena Sofia Ricci su Gabriele Anagni: ‘Quale fidanzato, potrebbe essere mio figlio’

È una nota attrice italiana Elena Sofia Ricci e, nell’ultimo periodo, si è vociferato di una sua presunta relazione con Gabriele Anagni. Una indiscrezione sulla quale è la stessa attrice di Fiori sopra l’inferno a fare chiarezza con un video su Instagram nel quale smentisce di avere una relazione sentimentale con il giovane attore. Sarà stata forse la complicità nata tra i due sul set, l’intesa professionale, a dar adito alle chiacchiere.

Simpatia e intesa professionale con un giovane collega è stata travisata

Avere simpatia e trovare la complicità con un collega non significa necessariamente avere una storia d’amore, anche perché Gabriele Anagni ha soli 31 anni. Ha iniziato il suo percorso professionale con Un Medico in famiglia ed ha proseguito con Un posto al sole e poi con Il paradiso delle signore. Nonostante la sua innegabile bellezza, invece, Elena Sofia Ricci, ha 60 anni ed è già famosa grazie a una carriera professionale già affermata da tempo.

Il messaggio dell’attrice

Di fatto, però, queste notizie possono anche destabilizzare. E così è stato per la famiglia di Elena Sofia Ricci che non ha accolto di buon grado la notizia diffusa. Per questo l’attrice è intervenuta per dichiarare: “Abbiamo riso e abbiamo scherzato su questa cosa però bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie senza alcun tipo di fondamento. Magari, io mi ci sono anche divertita e mi ci sono fatta una risata qui in compagnia, però la mia famiglia, le mie figlie, non sono state così contente di leggere certe cose. Gabriele ha l’età delle mie figlie, è una cosa molto grave, è una fake senza precedenti. Non si può giocare così con le persone. Se poi c’è qualche giornalista che davvero si vuole annoiare e vuole venire con me in tour, vedrà che vita che faccio”. Nel video Instagram l’attrice lascia spazio anche a Gabriele che smentisce una eventuale relazione e rimarca una grande stima e intesa professionale con Elena Sofia Ricci.