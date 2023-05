Come finisce Il Patriarca: data ultima puntata, trama e anticipazioni

Il Patriarca è la nuova, avvincente serie tv di Canale 5 che ha segnato l’atteso ritorno di Claudio Amendola alla fiction Mediaset. Una saga familiare densa di avvincenti colpi di scena, con personaggi affascinanti e senza scrupoli: Amendola interpreta il ruolo di Nemo Bandera, uomo spietato, alla guida della Deep Sea diventata una delle aziende più importanti della Puglia grazie alla sua abilità negli affari, ma anche per via dei traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. Adesso siamo arrivati all’ultimo giro di boa: cosa vedremo nel finale di stagione? E soprattutto: ci sarà un secondo capitolo? Ecco tutte le anticipazioni.

Finale di stagione Il Patriarca, quando va in onda l’ultima puntata

Intanto prendiamo il calendario. L’ultima puntata de Il Patriarca andrà in onda esattamente tra una settimana, ovvero venerdì 17 maggio 2023, nella classica fascia prime time di Canale 5 alla quale ormai siamo abituati. In questa prima stagione la vita di Nemo è stata improvvisamente sconvolta dalla scoperta di essere malato e dalla consapevolezza che, a breve, non sarà più in grado di portare avanti le sue attività. Solo il fidato Ferro (Michele De Virgilio) è a conoscenza della malattia, mentre alla moglie Serena (Antonia Liskova) e ai suoi due figli, Nina (Giulia Schiavo) e Carlo (Carmine Buschini), Nemo annuncia solo di volersi ritirare dagli affari e di voler scegliere il suo erede alla guida dell’azienda scatenando però così la guerra per la successione. In mezzo il conflitto con il Tigre, boss malavitoso locale, e il fiato sul collo del poliziotto Monterosso.

Anticipazioni e trama ultimo episodio

Secondo le anticipazioni, venendo alla trama del finale di stagione, nel corso del matrimonio di Mario e Nina accadrà qualcosa di inaspettato. La funzione sarà interrotta da un evento imprevedibile che causerà gravi conseguenze ai Bandera. Come ne usciranno? Ad approfittarne sarà in particolare Freddy, che cercherà di ricattare Nemo.

Il Patriarca 2 si farà? Ultime news

Intanto ci sono buone notizie circa il futuro della serie. Sì perché a dare conferma in merito al fatto che Il Patriarca 2 si farà sono arrivare le parole dello sceneggiatore Mizio Curcio a TvBlog: “la seconda stagione è già stata scritta e le riprese cominceranno a breve”, ha dichiarato. Insomma, pare proprio che continueremo a vedere Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera.