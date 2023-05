Il Patriarca, anticipazioni quinta puntata: trama episodi venerdì 12 maggio 2023

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori Il Patriarca, la serie tv di Canale 5 che vede tra i protagonisti l’attore romano Claudio Amendola, nei panni del boss Nemo Bandera. Mancano davvero poche puntate al finale di stagione e la curiosità dei fan è solo una: cosa succederà? Ci saranno colpi di scena? Intanto, cerchiamo di fare chiarezza e di capire cosa accadrà nella prossima puntata, la quinta, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda venerdì 12 maggio.

Cosa è successo nella quarta puntata de Il Patriarca

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo nell’ultima puntata mandata in onda. Serena ha rivelato a tutta la famiglia la malattia di Nemo. Nina, invece, ha deciso di annunciare a tutti il matrimonio con Mario. Carlo, intanto, è entrato in possesso di un’agenda che rivela inquietanti segreti.

Anticipazioni Il Patriarca venerdì 12 maggio 2023 su Canale 5

Nella prossima puntata, la penultima di venerdì 12 maggio, gli uomini di Tigre, stando alle anticipazioni, minacceranno Lara, la figlia di Nemo e la ragazza accetterà di trasferirsi a casa del padre, dove forse si sentirà al sicuro. Nemo, invece, riuscirà a sfuggire, ma per poco, a un tranello del poliziotto Monterosso. Ma lui è determinato, vuole andare avanti e scoprire la verità: ce la farà? Tra suspence e colpi di scena non ci resta che seguire la puntata, che andrà in onda esattamente tra una settimana.

Data ultima puntata, dove vedere le repliche

L’ultima puntata de Il Patriarca, fiction televisiva diretta da Claudio Amendola, andrà in onda venerdì 19 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Tutte le repliche, invece, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity: avete perso qualcosa? Non vi preoccupate, potete recuperare tutto. E attivare il conto alla rovescia perché tra pochi giorni si chiuderà il cerchio sulla vita del boss e della sua famiglia.