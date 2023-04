Il Patriarca, anticipazioni quarta puntata: trama episodi venerdì 5 maggio 2023

Nuovo appuntamento con la fiction il Patriarca con Claudio Amendola nei panni dell’imprenditore Nemo Bandera. Intrighi, colpi di scena, e una trama che già in queste prime puntate ha saputo tenere incollati i telespettatori: adesso però è tempo di vedere cosa accadrà nel prossimo episodio in onda tra appena sette giorni. Ecco dunque tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera

Prima però, come di consueto, vediamo cosa è successo sin qui. La serie in sei prime serate, prodotta da Camfilm e presentata da Taodue – Mediaset Group, per la regia di Claudio Amendola – racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera, che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. L’ultima puntata è andata in onda venerdì 28 aprile. Lara ha trovato lavoro in una fabbrica che poco dopo viene chiusa da Mario a causa della crisi della Deep Sea. Per salvare l’azienda, Nemo decide di far arrivare un ultimo carico di droga.

Anticipazioni quarta puntata Il Patriarca, trama episodi venerdì 5 maggio 2023

Ma cosa vedremo adesso nel prossimo episodio? L’appuntamento è esattamente per il prossimo venerdì quando andrà in onda la quarta puntata, la prima del mese di maggio, sempre in prima serata su Canale 5 dopo Striscia la Notizia. Ebbene, secondo le anticipazioni Serena rivela a tutta la famiglia la malattia di Nemo. Nina decide di annunciare a tutti il matrimonio con Mario. Carlo intanto entra in possesso di un’agenda che rivela inquietanti segreti. Che dire quindi: non ci resta che aspettare con trepidazione la messa in onda di questo nuovo avvincente appuntamento tra appena una settimana.