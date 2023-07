Come finisce La ragazza e l’ufficiale (spoiler)

Una tormentata storia d’amore ambientata nel contesto della Prima Guerra Mondiale. Ai più attenti non sarà sfuggito il riferimento, che è tutto alla serie turca La Ragazza e l’ufficiale, in onda ogni venerdì il prima serata su Canale 5! Sbarcata sul piccolo schermo lo scorso 9 giugno, la serie turca ha raccolto un’ampia udienza di pubblico, riuscendo a catturare l’attenzione di numerosi telespettatori. Le vicissitudini dei protagonisti Shura e Seyit hanno appassionato il pubblico che non vede l’ora di sapere come si concluderà la loro romantica e tortuosa storia d’amore! Riusciranno i sentimenti a prevelare sulle circostanze?

Il finale di stagione de La ragazza e l’ufficiale

Iniziamo subito col dire che, originariamente, la serie sarebbe dovuta terminare il 21 luglio scorso. Tuttavia, Mediaset ha deciso di ridurre la durata delle puntate dei singoli episodi così da ricavarne degli altri e, pertanto, realizzare altri blocchi di messa in onda. Alla luce di ciò, la presenza sul piccolo schermo della seguita serie turca è presto spiegata. Ora, la conclusione dell’amata serie lascia i telespettatori con sentimenti di tristezza ed incertezza. Come rivelano le anticipazioni turche, la relazione tra Seyit Shura viene messa a dura prova. Un drastico cambiamento si verifica quando i due protagonisti decidono di separarsi e, in una svolta inaspettata, Seyit sceglie di legare il proprio destino a quello di Murvet, lasciando l’amata in uno stato di delusione. I tentativi id Shura di fermare le nozze si riveleranno vani.

Le strade che si dividono e il nuovo inizio

Il finale di stagione è ricco di suspense. Mosso da sentimenti di vendetta, Seyit decide di uccidere Pedro mentre Shura decide di lasciare Istanbul per sempre. La donna, dunque, salpa per nuovi orizzonti mentre l’anima di Seyit resta ancorata a lei. Passano i giorni e l’uomo ripercorre le memorie dell’amata Shura, mentre Murvet è tormentata dall’incubo che Seyit possa averla raggiunta sulla nave. Tuttavia, prima di salutare per sempre Istanbul, Shura ha avuto modo di incontrare i futuri coniugi e rivolgere loro i propri auguri. È un momento difficile per la donna la quale, successivamente, incontra un altro uomo di nome Serge che rappresenta un nuovo legame, una nuova possibilità nel dimenticare l’amato Seyit.