La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni puntata 28 luglio 2023: trama episodi

Ci siamo, manca davvero poco all’imperdibile appuntamento con la serie La Ragazza e l’ufficiale! Un amore tormentato quello di Seyit e Sura, che non manca di regalare ai telespettatori tante incredibili emozioni. L’appuntamento è come sempre di venerdì su Canale 5 a partire dalle 21.42! Un nuovo blocco di puntate è, dunque, pronto a tenere compagnia all’affezionato e fedele pubblico! Cosa accadrà?

La ragazza e l’ufficiale, cosa è successo nell’ultima puntata

Iniziamo subito col dire che la fine della serie era prevista per venerdì scorso, ovvero il 21 luglio. Tuttavia, Mediaset ha deciso di ridurre le puntate dei singoli episodi così da ricavarne degli altri e, pertanto, realizzare altri blocchi di messa in onda. Alla luce di ciò, la presenza sul piccolo schermo della seguita serie turca è presto spiegata. Tornando invece a dove ci eravamo lasciati, dopo una lunga e faticosa giornata alla ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, i due protagonisti fanno finalmente ritorno all’hotel Cheref. A seguire, nel penultimo episodio, Sura si sfoga con Petro e gli dice che non ha più voglia di ascoltare le sue insinuazioni su Seyit. Ma Sura è preoccupata anche perché ha visto Seyit in casa della baronessa. Infine, nell’ultimo capitolo (episodio 21), Seyit chiede a Sura di sposarlo, e lei, felice, accetta. Poi si recano al consolato per ottenere il nullaosta per il matrimonio, ma nel frattempo la situazione si complica. Cosa succederà?

Le anticipazioni di venerdì 28 luglio

Alla luce della decisione di Mediaset precedentemente vista, altri tre episodi sono pronti a fare capolino sul piccolo schermo. Si tratta di quelli numero 22, 23 e 24 e, ancora una volta, le emozioni ed i colpi di scena non mancheranno. Nel primo episodio, è tutto pronto per le nozze di Shura e Kurt Seyit, ma quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita sta per trasformarsi in un vero e proprio incubo. Ma non solo. Seyit, dopo essere caduto nel tranello di Petro, è su una nave diretta in Russia e sembra non avere più alcuna possibilità di salvezza (episodio 23). Infine, nell’ultimo episodio, Sura ha cominciato a lavorare in una farmacia e sembrerebbe aver voltato pagina, ma in realtà sa che senza il suo amato Seyit non sarà mai più felice.