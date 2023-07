Quando finisce La ragazza e l’ufficiale? Data ultima puntata

Quando finisce La ragazza e l’ufficiale? La soap ‘estiva’ ispirata ad una storia vera in onda su Canale 5 continua a riscuotere grande successo tra il pubblico televisivo e adesso si appresta ad entrare nel vero e proprio momento clou. Sì perché il finale di stagione si avvicina sempre di più e tutti i nodi, come si è soliti dire, verranno al pettine. Ma niente paura: c’è ancora tempo considerando che davanti abbiamo ancora alcuni appuntamenti. Ecco quali.

La ragazza e l’ufficiale, quante puntate sono

Intanto vediamo dove siamo arrivati con la serie – una soap ispirata ad una storia vera come detto, girata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina – tratta dai bestseller della scrittrice Nermin Bezmen. La trama è nota: la Ragazza e l’ufficiale narra di un appassionato triangolo d’amore: quello tra Kurt, il primogenito di una famiglia turca di Crimea e tra i migliori ufficiali dello Zar, la sua sposa Şura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, e Petro, valoroso commilitone e vecchio amico di Kurt. Venerdì 30 giugno sono andati in onda gli episodi 10, 11 e 12: ma quante puntate sono in tutto? La produzione italiana (la serie è turca lo ricordiamo, ndr) ha deciso di mandare in onda la prima stagione (13 episodi) e la seconda (8 episodi) insieme, in modo continuativo: pertanto in tutto la soap si compone fin qui di 21 episodi complessivi, divisi in blocchi da tre appuntamenti per sera.

Quando finisce La ragazza e l’ufficiale

Conti alla mano dunque, salvo cambiamenti di palinsesto, l’ultima puntata, ovvero il blocco finale con gli ultimi tre episodi, andrà in onda venerdì 21 luglio 2023. Su Canale 5, sempre in prima serata, vedremo pertanto i capitoli 19, 20 e 21. Pronti dunque per l’atteso finale di stagione? Ma cosa accadrà? Un p0 di pazienza ancora e sapremo tutto…

Anticipazioni prossima puntata La ragazza e l’ufficiale, trama episodi venerdì 7 luglio 2023

Intanto il prossimo appuntamento è fissato tra sette giorni (repliche su MediasetInfinity). Passiamo alla trama degli episodi, rispettivamente 13, 14 e 15 della soap: ebbene, secondo le anticipazioni Seyit torna alla fattoria per parlare con i genitori, e ha nuovamente uno scontro con il padre: nessuno dei due vuole tornare sui propri passi ne’ vuole chiedere scusa all’altro. Alle prime luci dell’alba poi, i ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof con l’intento di uccidere Mehmet. Nel frattempo, in loro aiuto arrivano Seyit e Celil, ma i loro tentativi riusciranno? E ancora. Seyit e Sura vengono cacciati dall’hotel in cui alloggiano, divenuto quartier generale degli inglesi. I due poi si recano al consolato sperando di trovare il nome dei parenti di lei.