La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni quarta puntata: trama episodi 30 giugno 2023

La romantica soap di Canale 5, La ragazza e l’ufficiale, è pronta a tenere compagnia ai telespettatori, che ne seguono con affetto le vicissitudini. La data da segnare in agenda è quella di domani, 30 giugno, alle ore 21.45. Quella in procinto di andare in onda è la quarta puntata della soap e anche questa volta le emozioni e i colpi di scena – pronti a tenere i telespettatori con il fiato sospeso – non mancheranno. Ma cosa vedremo? Ecco per voi qualche piccola anticipazione.

La ragazza e l’ufficiale su Canale 5 dal 9 giugno: trama, cast e quante sono le puntate della serie turca

Cosa vedremo nella prossima puntata de La ragazza e l’ufficiale?

Stando alle anticipazioni, nella quarta puntata della soap turca Seyit torna a casa e mette al corrente i suoi familiari della relazione con Sura. Notizia che suo padre Mehmet non accoglie di buon grado. Va, infatti, su tutte le furie non appena apprende che il figlio si è innamorato di una ragazza di origini russe. Nel frattempo, Tatya inizia a sentirsi male ed ha una forte emorragia: la sua gravidanza è a rischio. Celil chiama subito il medico ma, sfortunatamente, le cose non vanno per il verso desiderato e la donna è costretta ad abortire.

Petro, vedendo Sura provata per l’accaduto le sta vicino anche se la donna preferirebbe che a farlo fosse Seyit. A causa dell’acceso diverbio tra il tenente e suo padre pocanzi accennato, Seyit abbandona la fattoria continuando però a pensare alle parole di suo padre. Sura è, tuttavia, all’oscuro di tutto e Petro cerca di tranquillizzarla, dicendole che con il tempo i genitori di Seyit accetteranno la loro relazione.

Curiosità

Ecco alcune curiosità sulla soap turca che forse non conosci: