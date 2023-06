La ragazza e l’ufficiale su Canale 5 dal 9 giugno: trama, cast e quante sono le puntate della serie turca

Dal 9 giugno 2023, ogni venerdì in prima serata, Canale 5 propone una nuova serie tv turca dal titolo “La ragazza e l’ufficiale” (Kurt Seyit ve Şura), tratta da una storia vera raccontata nei romanzi della scrittrice Nermin Bezmen, nipote del vero protagonista. Si tratta di un’epica saga romantica che narra le vicende di Seyit Eminof, un tenente turco al servizio dello Zar, e Alexandra Verjenskaya, detta Sura, una giovane aristocratica russa, che si innamorano in un’epoca travagliata dalla Prima Guerra Mondiale e dalla Rivoluzione Russa. Tra ostacoli familiari, intrighi politici e sociali, i due dovranno lottare per difendere il loro amore e cercare una nuova vita a Istanbul, durante gli ultimi giorni dell’Impero Ottomano.

La trama de ‘La ragazza e l’ufficiale’

Sullo sfondo di un periodo storico travagliato Seyit e Sura si incontrano per la prima volta e da quel momento nasce una passione travolgente che li porterà a sfidare le convenzioni sociali e le opposizioni delle loro famiglie. Il padre di Seyit, infatti, vuole che il figlio sposi una donna turca per continuare la tradizione familiare; la famiglia di Sura, invece, non vede di buon occhio il legame con un ufficiale straniero. A complicare le cose ci sono anche Petro, un amico d’infanzia di Seyit che prova un amore ossessivo per Sura e che cercherà in tutti i modi di dividerli; e Lola, una baronessa spregiudicata che ha una relazione con Seyit ma che non accetta di perderlo. La situazione si fa ancora più drammatica quando scoppia la guerra e Seyit viene mandato al fronte. Nel frattempo, a San Pietroburgo inizia la rivoluzione bolscevica che mette in pericolo la vita degli aristocratici e degli ufficiali zaristi. Seyit riesce a tornare in città e a ritrovare Sura, ma i due devono fuggire per salvarsi. Insieme intraprendono un viaggio avventuroso attraverso il Mar Nero, fino a raggiungere Istanbul, dove sperano di poter ricominciare una nuova vita. Ma anche qui dovranno affrontare le difficoltà di una società in cambiamento, le pressioni delle loro famiglie, le gelosie dei rivali e i fantasmi del passato.

Il Cast della serie turca

La serie tv, prodotta da Ay Yapım nel 2014 e trasmessa su Star TV in Turchia, vanta un cast di attori di grande talento e fascino, alcuni dei quali già noti al pubblico italiano per aver interpretato altre fiction turche di successo. Il ruolo di Seyit è affidato a Kıvanç Tatlıtuğ, il Cesur di “Brave and Beautiful”, considerato uno dei sex symbol del piccolo schermo turco. La sua amata Sura è interpretata da Farah Zeynep Abdullah, un’attrice e cantante nota in Turchia . Tra i personaggi secondari spiccano Demet Özdemir, la Sanem di “Daydreamer”, nel ruolo di Alya, una giovane donna che si innamora di Seyit.

Il successo internazionale della serie tv

La serie tv “La ragazza e l’ufficiale” è stata trasmessa in Turchia nel 2014, ma è stata cancellata dopo due stagioni a causa dei bassi ascolti e dei costi elevati di produzione. La serie, infatti, è stata girata in diverse location tra Russia, Ucraina e Turchia, con una cura meticolosa dei dettagli storici e scenografici. Nonostante il flop in patria, la serie ha avuto un grande successo internazionale, venendo trasmessa in diversi paesi tra cui Spagna, Romania, Grecia, Iran, Pakistan e America Latina. In Italia, la serie arriva su Canale 5 dal 9 giugno 2023, con tre episodi a settimana per un totale di 21 puntate. “la ragazza e l’ufficiale” promette di conquistare il pubblico italiano con la sua storia d’amore appassionante e coinvolgente, ambientata in un’epoca turbolenta e affascinante.