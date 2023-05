La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, quando inizia la serie turca: data e trama episodi

Arriverà una nuova serie televisiva turca in Italia, con l’ormai prossimo esordio de “La ragazza e l’ufficiale”. Si preannuncia anche questa una grande soap, capace di far innamorare i più stretti telespettatori di Canale 5 e il prodotto Mediaset. Protagonista del nuovo prodotto televisivo sarà l’attore turco Kivac Tatlitug, che avevamo già conosciuto nella serie “Brave and Beautiful”.

“La ragazza e l’ufficiale” su Canale 5

La serie televisiva, secondo le programmazioni di Canale 5, inizierà venerdì 9 giugno 2023. Ogni venerdì sera, infatti, alle 21.45 e per tutta l’estate, andrà in onda la serie televisiva turca. La serie tv sarà composta da due stagioni, che in Italia vedremo attaccate. La prima sarà composta da 13 episodi, mentre la seconda da 8 puntate. Ogni puntata, secondi i dati che raccogliamo sulla soap opera, dovrebbe durare per un lasso di tempo tra le due ore e le due ore mezzo (di questo tipo saranno soprattutto gli episodi della seconda stagione).

La storia in breve

“La ragazza e l’ufficiale” parla della storia d’amore tra Seyit Eminof e Alexandra, con la ragazza soprannominata Zura. Seyit interpretato dal bellissimo Kivac Tatlitug è un luogotenente dello ZAR originario della Crimea (gli abitanti di questo luogo erano prevalentemente Turchi Musulmani in quell’epoca); lei la figlia di una nobile famiglia russa ai tempi della magnificenza di Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo). La loro storia d’amore attraverserà gli anni e sarà tormentata da tantissimi avvenimenti: già nella prima puntata la loro conoscenza viene minata dall’imminente ritorno di Seyit al fronte e da Petro, rivale in amore ed ex compagno di armi. Inoltre i genitori di Setit desiderano per lui una ragazza turca e non una ragazza russa e questo provocherà molti tormenti nel nostro protagonista. Non rimane quindi che vedere questo nuovo telefilm offerto da Mediaset, che per molti saprà conquistare il grande pubblico di Canale 5 e glissare un nuovo successo del prodotto cinematografico turco.