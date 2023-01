Come finisce la serie Le indagini di Lolita Lobosco 2? Anticipazioni e spoiler ultima puntata

Cresce la curiosità dei telespettatori riguardo il finale della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco 2″. Stando alla programmazione ufficiale del palinsesto, l’ultima puntata della seconda stagione che vede Luisa Ranieri nei panni del vicequestore del commissariato di Polizia di Stato di Bari, andrà in onda domenica 12 febbraio su Rai 1. Una storia avvincente quella che sta appassionando i telespettatori, curiosi di sapere le vicissitudini di Lolita. Quest’ultima è una donna del Sud: empatica, vivace, mediterranea che si trova a dover dirigere di una squadra di Uomini del corpo della Polizia. Come finirà l’avvincente serie? Ecco per voi qualche anticipazione ma, attenti agli spoiler!

Le indagini di Lolita Lobosco 2, quando finisce? Data ultima puntata

Le anticipazioni dell’ultimo episodio di Le indagini di Lolita Lobosco 2

Come di consueto, l’ultimo episodio della serie andrà in onda in prima serata su Rai 1. Per Lolita sono giornate difficili: al senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell’omicidio di suo padre e alla frattura con Danilo, si aggiunge anche un omicidio consumatosi in un teatro di periferia. Così, la donna – insieme ai suoi fidati uomini- inizia ad indagare sul misterioso caso dell’attore assassinato a colpi di forbici da sartoria. Ancora, Lolita, sembra ritrovare la serenità e la spensieratezza della gioventù insieme ad Angelo fino a quando la verità sulla morte si suo padre si svela davanti ai suoi occhi con una scoperta tanto dolorosa quanto inimmaginabile. Notizie gioiose rallegrano, invece, Lello e Caterina per i quali è giunto il momento di sposarsi. Buone notizie anche per Forte che ha una promozione sul lavoro, evento quest’ultimo che riporta la gioia a casa con Porzia. Insomma, anche nell’ultima puntata i colpi di scena e le sorprese non mancheranno! Tuttavia, prima di sapere come si concluderà l’amata e seguita serie bisognerà attendere ancora un pochino, per la precisione fino al prossimo 12 febbraio.