Le indagini di Lolita Lobosco 2, quando finisce? Data ultima puntata

Quando finisce Lolita Lobosco 2? E’ questa una delle domande più ricercate da fan e telespettatori della serie considerando che anche questo secondo capitolo si appresta ormai alla conclusione. Prima però ci sono diverse questioni in sospeso che Lolita dovrà risolvere, sia sul lavoro che nella sua sfera sentimentale e privata. Per questo gli ultimi due episodi che ci separano dalla fine della serie si preannunciano caldi, anzi ‘caldissimi’. E carichi come sempre di colpi di scena.

Quando finisce Lolita Lobosco 2 e quando va in onda l’ultima puntata

Dopo l’appuntamento del 29 gennaio 2023 altre due puntate come detto ci separano dall’attesissimo finale di stagione. In tal senso domenica 5 febbraio sarà la volta del penultimo atto; quindi, sette giorni più tardi, precisamente domenica 12 febbraio 2023, andrà in onda (sempre in prima serata su Rai 1 dalle 21.25) l’ultima puntata di Lolita Lobosco 2. Sono in tutto sei infatti gli episodi di questa seconda stagione in attesa di conoscere ulteriori dettagli sul futuro della serie.

Trama episodi quindi puntata della serie con Luisa Ranieri

Ma cosa ci aspetta intanto in questo finale di stagione? Secondo le anticipazioni di Lolita Lobosco 2 il personaggio interpretato da Luisa Ranieri sarà alle prese con una bruttissima vicenda al suo risveglio. Una giovane donna, presto identificata come una delle ballerine di un locale notturno, è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. Lolita, grazie alla prodigiosa memoria di Forte, riesce a risalire ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche analoghe a quello attuale e scopre con sorpresa che, all’epoca, fu la sua amica Marietta a condurre le indagini come PM, senza però riuscire a dare un volto al feroce assassino. Rischiando la vita in prima persona, la vicequestore riuscirà finalmente a risolvere il mistero. Dopo aver litigato, Lolita e Danilo hanno l’occasione di confrontarsi dal vivo e parlarsi a cuore aperto. Faranno pace o il loro rapporto finirà per sempre? Tutti i nodi stanno per venire al pettine: ancora pochi giorni di attesa e ne sapremo di più.