Luisa Ranieri: chi è il marito Luca Zingaretti, età, altezza, carriera, vita privata, figlie, Instagram

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono una delle coppie più amate della tv italiana, stanno insieme da 17 anni e non hanno mai smesso di amarsi. Lei sta avendo grande successo con la serie “Le indagini di Lolita Lobosco” e stasera uscirà anche la seconda stagione, ma chi è il marito Luca? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Luca Zingaretti: età, altezza, carriera

Luca Zingaretti è nato a Roma l’22 novembre del 1961, ha 61 anni ed è un noto attore e regista della tv italiana alto 1,65 mt. Suo fratello maggiore è il politico Nicola Zingaretti e lui stesso ha partecipato alla vita politica in gioventù a fianco del Partito di Unita proletaria per il Comunismo. La politica non lo convince, allora prova con il calcio e a 17 anni si dedica anima e corpo a questo sport. Entra a giocare nel Rimini, ma dopo pochi mesi si accorge che neanche questa strada fa per lui. Dopo pochi mesi si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica a Roma e decolla come attore.

La carriera come attore

Il suo esordio è nel 1980 come attore di teatro con i registi Luca Ronconi, Marco Mattolini e Sandro Sequi. Tra gli anni 1980 e 1990 arrivano i primi ruoli cinematografici con “Gli occhiali d’oro”, “Il branco”, “Castle Freak” e molti altri film in cui ha piccoli e grandi ruoli. Dal 2000 diventa noto soprattutto per l’interpretazione di Salvo Montalbano nella serie tv “Il Commissario Montalbano”. Negli anni, Zingaretti continua a dividersi tra piccolo e grande schermo e nel 2009 è stato l’attore italiano più pagato, con un cachet di 300.000 euro a film.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: vita privata, figlie e Instagram

I due sono una delle coppie più amate della tv italiana, stanno insieme da 17 anni e non si sono mai separati. Si sono conosciuti sul set di “Cefalonia” nel 2005, lei aveva 28 anni e lui 42. In varie interviste lei ha detto: “Lui mi ha cambiato la vita, mi ha presa per mano e ha sanato le mie ferite”. Nel 2011 nasce la loro prima figlia Emma e l’anno dopo si sposano con rito civile, nel 2015 nasce la seconda figlia Bianca. I due sono ancora molto innamorati e lui condivide molte foto sul suo profilo Instagram che vanta 270mila followers.