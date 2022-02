Come sta Benedetta Rossi dopo l’intervento, la food blogger è tornata a casa

Continua il periodo di convalescenza di Benedetta Rossi, la foodblogger amatissima per i suoi consigli di cucina e ideatrice del programma “Fatto in casa da Benedetta”, che a gennaio è stata operato, a quanto pare alla schiena. L’intervento è andato bene ed è stata proprio Benedetta a dirlo ai suoi fan, ma ora la donna è a casa, sta cercando di riposarsi e di riprendersi al meglio per tornare ai fornelli.

Come sta Benedetta Rossi dopo l’intervento

“È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento. Grazie a tutti!” – aveva detto Benedetta Rossi subito dopo l’intervento, con tanto di foto postata sui social dal letto di un ospedale. Accanto a lei, da sempre, il marito Marco Gentili, che non l’ha mai lasciata sola. E che continua a fotografarla nella sua quotidianità, anche accanto a quella palla gigante che le serve per fare un po’ di esercizi.

Benedetta, in ogni caso, sta meglio, sta cercando di riposarsi, ma sta continuando a postare i video e le sue ricette di dolci, tra frappe e castagnole. Perché d’altra parte il Carnevale è vicino!