Come sta Guenda Goria? Il racconto: ‘Ho avuto una gravidanza extrauterina’

Ha tenuto con il fiato sospeso i suoi followers, ma non ha perso tempo e anche con le lacrime agli occhi e dal lettino di un ospedale li ha aggiornati. Protagonista Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, che ieri pomeriggio è stata portata, dal personale sanitario del 118, in ospedale. Il motivo? Ha raccontato di aver avuto un’emorragia, poi ha spiegato, piangendo, che dovrà essere operata d’urgenza per una gravidanza extrauterina.

La gravidanza extrauterina di Guenda Goria

Guenda Goria, seguitissima sui social, ha documentato tutto la sua giornata. Dall’arrivo dell’ambulanza, ancora ignara del problema, alla terribile diagnosi che non si aspettava. Infatti, tra le lacrime ha raccontato di aver scoperto la gravidanza extrauterina, ‘che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto. Mi dicono che mi devono operare d’urgenza’.

I problemi di endometriosi

Guenda Goria, già in passato aveva parlato della sua endometriosi. E della sua volontà di diventare presto mamma, lei che è felice da tempo al fianco del compagno Mirko Gancitano. Ora, però, la notizia che nessuno si aspettava. “Ho avuto forti dolori, sono traumatizzata. Mi trovava al bar, sono svenuta” – ha raccontato la giovane, che poi ha spiegato: “Io e Mirko stiamo provando ad avere un figlio, ma non avevo nessun sintomo, ho avuto il ciclo 10 giorni fa”. Ma Guenda è forte e ce la farà a superare anche questa!