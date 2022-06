Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposano: Delia Duran sarà la testimone di nozze

Dopo il matrimonio di Alberto Matano con il suo Riccardo Mannino, un’altra coppia ‘vip’ sta per convolare a nozze. Stiamo parlando di Guenda Goria, figlia del giornalista Amedeo e di Maria Teresa Ruta, e di Mirko Gancitano, il suo compagno da tempo. I due sono pronti a giurarsi amore eterno, ma è ancora mistero sulla data esatta, che comunque dovrebbe cadere tra settembre e ottobre.

Quando si sposano Guenda Goria e Mirko Gancitano

Mancano davvero pochi mesi al matrimonio, che dovrebbe essere celebrato, come hanno raccontato i due protagonisti ai microfoni di Pomeriggio 5, tra settembre e ottobre. La cerimonia sarà in chiesa: entrambi sono religiosi e non vedono l’ora di dirsi il fatidico sì. Guenda, molto probabilmente, indosserà un abito bianco in stile teatrale. E a coronare il loro amore, al loro fianco, ci sarà Delia Duran.

Delia Duran come testimone

Sarà proprio Delia Duran, moglie di Alex Belli e grande protagonista dell’ultima edizione del GF VIP, a fare la testimone di nozze di Guenda. A dirlo, sempre ai microfoni di Barbara D’Urso, sono stati i futuri sposi. Al fianco di Mirko, invece, ci sarà Alex Belli, attore, fotografo e migliore amico del fidanzato della Goria.

Guenda e Mirko sono pronti. Intanto, hanno raccontato di aver comprato una casa in Egitto, a Sharm el Sheik, lì dove si sono conosciuti per la prima volta e innamorati. Lì dove tutto ha avuto magicamente inizio.