Guenda Goria: chi è, età, che lavoro fa, il padre, chi è il fidanzato, Instagram, la gravidanza psicotica di Vera Miales

Sta finalmente per tornare la nuova puntata di La Pupa e il Secchione, il programma più divertente in onda in questo periodo. Condotto da Barbara D’Urso e con Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia come giudici, studiosi e bellezze mozzafiato sono pronti a sfidarsi per vincere. Come ospite oggi, martedì 22 marzo 2022, troveremo Guenda Goria. Ma conosciamola meglio!

Chi è, età, che lavoro fa

Guenda Goria è nata il 4 dicembre del 1988 a Roma sotto il segno del Sagittario. Ha 31 anni e nella vita è un’attrice e pianista. E’ la figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria.

Guenda ha studiato recitazione e si è diplomata al The Actor’s Academy di Milano. Ha studiato danza per dieci lunghi anni e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Ha anche una laurea in Filosofia ed Estetica.

Nel 2015 ha interpretato Violetta Sforza ne Il Paradiso delle Signore. Ha partecipato, inoltre, a diversi programmi televisivi: tra questi I Raccomandati e L’isola dei Famosi. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip in coppia con la madre Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria contro Vera Miales e la gravidanza psicotica

Guenda non prese affatto bene la “gravidanza psicotica” di Vera Miales. I fatti risalgono al 2021, quando iniziarono a diffondersi delle foto della modella con un presunto pancino. Nella casa più spiata d’Italia Vera si presentò con un abito da sposa al fine di dimostrare la sua purezza, spiegando poi che si è trattata di una gravidanza psicotica, isterica. Ma Guenda non ci sta e per lei si è trattato solo di una spettacolarizzazione.

Vita privata: chi è il fidanzato

Guenda ha avuto una lunga storia d’amore con l’imprenditore Stefano Rotondo. I due si sono conosciuti in Kenya quando lei aveva 16 anni e lui 36. Guenda ora é felicemente fidanzata con Mirko Gancitano e vorrebbe sposarsi con lui!

Instagram

Guenda Goria su Instagram (@guendagoria)è seguitissima, vanta (nel momento in cui scriviamo) 21 mila followers.